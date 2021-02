Des médecins du TCAI participent à l'essai clinique d'un dispositif qui pourrait sauver la vie de patients atteints de troubles du rythme cardiaque

AUSTIN, Texas, 5 février 2021 /CNW/ - Des médecins du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center sont parmi les premiers au monde à participer à un essai clinique visant à évaluer un nouveau dispositif de protection œsophagienne conçu pour rendre les procédures d'ablation plus sécuritaires pour les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA), le type le plus courant d'arythmie cardiaque. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directrice médicale exécutive du TCAI, et Amin Al-Ahmad, M.D., électrophysiologiste cardiaque du TCAI, ont récemment participé aux premiers essais sur des humains en Europe.

Étant donné la proximité de l'œsophage avec la paroi postérieure de l'atrium gauche du cœur, de l'énergie thermique peut pénétrer dans l'œsophage pendant l'ablation, provoquant une fistule atrio-œsophagienne, qui est une connexion anormale entre l'œsophage et l'atrium. C'est l'une des complications les plus graves et les plus mortelles de l'ablation. Ce dispositif fonctionne en utilisant la succion pour éloigner l'œsophage en utilisant une pression négative pendant les procédures d'ablation.

« Bien que les lésions œsophagiennes soient rares pendant l'ablation, la perforation de l'œsophage peut entraîner la septicémie, qui est souvent mortelle », a déclaré la Dre Natale. « Ce nouveau dispositif pourrait nous permettre de mieux protéger l'œsophage pendant l'ablation, ce qui réduirait davantage le risque de complication afin d'assurer les meilleurs résultats possible pour nos patients. »

Les médecins du TCAI ont testé le dispositif de protection de l'œsophage sur une dizaine de patients en Europe et prévoient le mettre à la disposition des patients du TCAI sur approbation de la FDA. Cette technologie pourrait être disponible aux États-Unis dans deux ou trois ans.

