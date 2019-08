Des manœuvres frauduleuses endémiques au sein de l'industrie du miel mènent à la création d'un nouveau programme d'accréditation

NEW YORK, 30 août 2019 /CNW/ - La confusion qui règne parmi les consommateurs de miel du Canada et des États-Unis a atteint un sommet au cours des dernières semaines lorsque l'Agence canadienne d'inspection des aliments et une poursuite en justice déposée au Kansas ont allégué que l'industrie de ce nectar sucré dans ces deux pays est entachée de fraudes.

Depuis plus de 10 ans, Mitchell Weinberg, fondateur d'INSCATECH®, une entreprise enquêtant sur la fraude alimentaire, dénonce l'omniprésence de ce type d'escroquerie. En réponse aux récents développements sur le sujet, Weinberg déclare : « Les consommateurs sont finalement au fait qu'on les induit profondément en erreur lorsqu'il est question de l'authenticité des aliments qu'ils mangent. Le miel est un cas particulièrement scandaleux, car les apiculteurs, d'honnêtes gens, ainsi qu'une poignée d'emballeurs consciencieux luttent avec acharnement contre le déclin des populations d'abeilles mellifiques, le manque de miel authentique, et les acteurs sans scrupules de l'industrie. »

INSCATECH® a récemment lancé un nouveau programme d'accréditation de l'authenticité du miel nommé GenuHoney™, que Weinberg veut établir comme le programme le plus rigoureux et le plus transparent du genre. Weinberg affirme que le miel est la toute première matière première d'une longue série dont INSCATECH® compte certifier l'authenticité. « Rétablir la confiance des consommateurs envers le miel et les autres aliments est un objectif essentiel pour INSCATECH®. GenuHoney™ fournira aux consommateurs une accréditation à laquelle ils pourront enfin se fier », indique Weinberg.

En collaboration avec un fournisseur de premier plan de technologie d'authentification et avec les laboratoires d'essais sur l'authenticité des aliments Sweetwater Science (États-Unis) de même que QSI et TSF² (États-Unis, Europe et Asie), INSCATECH® a joint ses forces à celles d'experts en criminalistique, en technologie et en science pour attester l'authenticité du miel. Certains des plus grands apiculteurs et emballeurs de la planète se sont déjà inscrits au programme GenuHoney™.

Weinberg souligne que si les consommateurs ont l'assurance que le miel qu'ils savourent est authentique, ils seront disposés à débourser en conséquence.

INSCATECH ®

INSCATECH® est une société de prévention et de détection de la fraude alimentaire. Étant la première société du genre dans le monde, INSCATECH® s'est bâti une solide réputation dans l'industrie alimentaire à titre de pionnier, ainsi que de seul enquêteur sur la fraude alimentaire et de vérificateur de l'authenticité des aliments.

Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter : www.inscatech.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/967251/GenuHoney_Logo.jpg

SOURCE INSCATECH

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mitchell Weinberg, président et chef de la direction, INSCATECH®, Tél. : (347) 448-2790, info@inscatech.com, https://www.inscatech.com

Related Links

https://www.inscatech.com