Les manifestants se rassembleront à Montréal, à Los Angeles et à Londres dans la foulée d'une pétition comptant deux millions de signatures demandant la fermeture de Pornhub

MONTRÉAL, 30 septembre 2020 /CNW/ --Le 2 octobre, dans le cadre de la Journée internationale de la non-violence, des manifestants se réuniront à l'extérieur du siège social de Pornhub/MindGeek à Montréal , ainsi qu'à Los Angeles, et à Londres, de 11 h à 14 h, afin de réclamer la fermeture du site pour avoir présumément permis le trafic sexuel et le viol de femmes et d'enfants et en avoir profité, comme en fait foi le nombre croissant de cas rendus publics.

Récemment, un trafiquant sexuel américain présumé a été arrêté après avoir fait l'objet d'une vérification par Pornhub. L'homme s'est fait prendre à vendre des vidéos le montrant en train d'agresser sexuellement un enfant sur Pornhub dans le cadre d'un programme où Pornhub obtiendrait 35 % des revenus tirés des images du crime présumé.

Comptant des signataires de 192 pays, la pétition « Traffickinghub » réclamant la fermeture de Pornhub initiée par Laila Mickelwait, spécialiste de la lutte contre la traite de personnes, a récemment dépassé les deux millions de signatures. Les responsables du mouvement, qui s'appuie sur de nombreux exemples de véritables vidéos de violence sexuelle envers les enfants, de traite d'adultes, d'agression et de viol, tous monnayés sur Pornhub, ont également diffusé unevidéo virale qui a obtenu un total de 33 millions de visionnements. Le mouvement non religieux et non partisan a reçu l'appui de plus de 300 organisations.

« Depuis des années, Pornhub et son entité mère, MindGeek, diffusent et monétisent des vidéos d'exploitation sexuelle, de viol et de traite de femmes et de jeunes, a déclaré le député Arnold Viersen. Les Canadiens seraient outrés d'apprendre que MindGeek exerce ses activités à l'extérieur du Canada, et qu'à ce jour, aucune accusation n'a été portée contre elle. Il est temps d'exiger de mettre fin à cette impunité en matière d'exploitation sexuelle. »

Inspiré par la pétition, un groupe multipartite de députés canadiens a envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau en mars demandant au gouvernement du Canada d'enquêter sur Pornhub et MindGeek. La lettre a été signée par Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante du Québec, ainsi que par huit autres députés et sénateurs de partout au Canada.

Pornhub ne vérifie pas l'âge des personnes impliquées dans les millions de vidéos dont elle tire profit. « Comme tout autre site Web de pornographie commerciale, Pornhub doit vérifier l'âge de ses utilisateurs et des personnes impliquées dans les vidéos qu'il diffuse, afin d'empêcher les enfants et les jeunes d'avoir accès à du matériel sexuellement explicite en ligne ou d'être exploités dans la production de ce matériel » a déclaré Julie Miville-Dechêne, sénatrice indépendante du Québec.

Le mouvement TraffickingHub bénéficie de l'appui de célébrités et de personnalités importantes de l'industrie pour adultes. Jenna Jameson, qui est reconnue comme la « reine du porno », a récemment déclaré : « Pornhub tire profit du viol et de la torture de femmes et d'enfants. Prenez position contre ces monstres à MindGeek. FERMEZ PORNHUB. » Comme des millions de citoyens inquiets du monde entier, un nombre important d'acteurs de l'industrie pour adultes ont également signé la pétition réclamant la fermeture du site.

La branche du mouvement Arrêter ExploitationHub de Montréal organise la manifestation de Montréal. Vous trouverez des renseignements additionnels à l'adresse traffickinghub.com/downloads.

En raison de la COVID-19, des mesures de distanciation sociale et de précaution seront mises en place lors de la manifestation.

SOURCE Exodus Cry

Liens connexes

http://www.exoduscry.com