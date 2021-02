Des mammifères des neiges illustrés sur de nouveaux timbres

Ces timbres illustrent l'hermine, le lièvre d'Amérique, le renard arctique, le lemming variable et le caribou de Peary, deux prédateurs et trois proies qui, grâce à leur camouflage, sont difficiles à repérer dans leur habitat naturel, surtout en cette période de l'année. Le renard arctique et l'hermine sont des chasseurs discrets qui ont souvent recours à la surprise pour attaquer leur victime. Le lièvre d'Amérique et le lemming variable, aliments de base de nombreux carnivores, ainsi que le caribou de Peary tentent de se fondre dans la nature pour éviter d'être détectés.