Des logements sociaux dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse bénéficieront d'améliorations éconergétiques

HALIFAX, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures vertes aident les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à accroître leur résilience aux changements climatiques. Ils contribuent également à préserver la santé publique, à protéger l'environnement et à créer une économie axée sur la croissance propre.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé d'importantes améliorations de l'efficacité énergétique de plus de 100 logements sociaux dans 51 collectivités de la province.

Les travaux comprendront l'amélioration du revêtement extérieur, l'installation d'isolant dans les greniers et l'installation de portes et fenêtres éconergétiques. Ces améliorations réduiront considérablement les coûts de chauffage et de climatisation et offriront un milieu de vie plus confortable aux résidents.

De plus, des panneaux solaires seront installés sur cinq bâtiments pour produire de l'électricité, et une analyse est en cours pour déterminer si d'autres bâtiments de logements sociaux sont de bons candidats pour les panneaux et d'autres améliorations potentielles qui permettraient aux structures d'atteindre une énergie nette zéro dans le futur.

Le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse investissent chacun 11 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada.

«Les investissements dans l'efficacité énergétique et l'adoption de technologies vertes sont essentiels pour bâtir un avenir sain et prospère pour tous les Canadiens. Ces importantes améliorations apportées aux logements sociaux de la Nouvelle-Écosse auront des répercussions positives immédiates en réduisant les coûts énergétiques et en rendant ces résidences plus confortables pour les résidents toute l'année. Ils contribueront également à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de la province, contribuant ainsi à un avenir plus propre pour tous. »

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'œuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement



infrastructures.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

