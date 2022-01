Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'avec Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Julie Green, ministre responsable des Aînés pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, et Daryl Dolynny, président et chef de la direction d'AVENS - Une communauté pour les aînés, ont annoncé un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars pour soutenir le projet du Pavillon AVENS au centre-ville de Yellowknife. Ce financement permettra de faire face aux dépassements de coûts dus à la pandémie et assurera que le projet se déroule comme prévu.

Cette somme s'ajoute à l'investissement précédent de 33,7 millions de dollars pris par le gouvernement fédéral à l'automne 2020. Une fois terminé, le projet ajoutera 102 unités de logement abordable pour les aînés vivant à Yellowknife. Les résidents du Pavillon auront ainsi bientôt accès à des services de soutien et d'aide à la vie autonome, notamment des repas, des services d'entretien ménager, des services d'urgence 24 heures sur 24 et des services de soins personnels.

La vision d'AVENS est de s'assurer que les aînés aient accès à une communauté sûre et à des soins. Elle a pour mission d'offrir des services de qualité d'une manière respectueuse afin de soutenir les choix de vie résidentiels pour les aînés. La construction du bâtiment est déjà en cours, son achèvement étant prévu pour l'automne 2023.

Citations :

« Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable. Le financement supplémentaire accordé au Pavillon AVENS témoigne de notre engagement à aider ceux qui en ont le plus besoin, même en période d'incertitude. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre dans les communautés à travers le Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de ce qui peut être accompli grâce à l'engagement commun et à la persévérance. Cela signifie que 102 logements sûrs et abordables pour les aînés deviendront une réalité. Ces développements sont le résultat de grands partenariats qui s'unissent pour répondre aux besoins en matière de logements dans notre territoire. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Les aînés jouent un rôle important dans les communautés des Territoires du Nord-Ouest, et leurs besoins en matière de logement doivent être satisfaits pour qu'ils demeurent en sécurité, heureux et en contact avec leurs amis et leurs proches. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante alors qu'AVENS travaille à l'ajout d'unités de logement abordables pour les aînés dans le cadre du projet Pavillon. Je suis heureux que le gouvernement du Canada reconnaisse les défis auxquels AVENS a dû faire face pendant la pandémie de COVID-19 et qu'il fournisse le soutien nécessaire pour que le projet continue d'aller de l'avant. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« Les aînés sont des membres appréciés et aimés de toutes les communautés des Territoires du Nord-Ouest, et veiller à ce qu'ils puissent vieillir chez eux est une priorité pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Ce financement est essentiel pour que ce projet puisse offrir aux aînés de Yellowknife les logements abordables tant nécessaires, avec un accès aux services dont ils ont besoin. » - L'honorable Julie Green, ministre responsable des Aînés pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Chez Avens, nous sommes très reconnaissants du soutien qui nous a été accordé pour ce projet très excitant. Le Pavillon comblera une importante lacune dans le continuum actuel de logements pour les aînés des Territoires du Nord-Ouest pour les années à venir et fera de Yellowknife un endroit où les aînés peuvent prendre leur retraite. » - Matthew Spence, président du conseil d'administration, AVENS - Une communauté pour les aînés

« Chez AVENS, nous sommes passionnément engagés dans notre mission et notre vision d'offrir aux aînés des options de vie résidentielle sûres et abordables. Nous avons rapidement réalisé que les variables incontrôlables et les défis liés aux perturbations du marché engendrées par la pandémie de Covid-19 créaient des risques pour la réussite de notre projet. Malgré toutes nos années d'expérience et l'ambition de l'équipe attitrée au projet, personne n'a pu prévoir les préoccupations importantes au sein de l'industrie de la construction. Néanmoins, l'équipe de la SCHL et l'engagement continu du gouvernement du Canada, ainsi que nos partenaires du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ont fait en sorte que notre projet puisse se dérouler comme prévu, ce qui a aidé notre organisation à surmonter ces difficultés. En tant que président et chef de la direction, je suis fier de la persévérance de tous nos intervenants, y compris notre conseil d'administration bénévole, nos 120 employés, nos bénévoles et les nombreux aînés dont nous nous occupons dans ce qui sera le plus grand ensemble de logements abordables des Territoires du Nord-Ouest au nord du 60e parallèle. » - Daryl Dolynny, président et chef de la direction, AVENS - Une communauté pour les aînés

Faits en bref :

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble sera construit sur le territoire du chef Drygeese, le foyer traditionnel des Dénés Yellowknives. Ce sont aussi les terres ancestrales des Métis de North Slave. Le gouvernement du Canada exprime son respect et sa reconnaissance aux Dénés Yellowknives et aux Métis de North Slave pour le partage de leurs terres.

reconnaît que cet ensemble sera construit sur le territoire du chef Drygeese, le foyer traditionnel des Dénés Yellowknives. Ce sont aussi les terres ancestrales des Métis de North Slave. Le gouvernement du exprime son respect et sa reconnaissance aux Dénés Yellowknives et aux Métis de North Slave pour le partage de leurs terres. Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Information sur le présent communiqué, Arevig Afarian, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Cara Bryant, Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, [email protected]