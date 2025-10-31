En novembre prochain, la Société canadienne de l'eczéma lance sa campagne annuelle d'éclairage pour faire la lumière sur l'eczéma

TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Novembre est le Mois de la sensibilisation à l'eczéma, et la Société canadienne de l'eczéma (SCE) collabore avec des monuments et des lieux d'intérêt de partout au Canada afin qu'ils soient éclairés de bleu pour « faire la lumière » sur le fardeau et les répercussions associés à l'eczéma et à la dermatite atopique (DA).

« Eczéma » est un terme générique pour décrire de nombreuses formes de dermatite. La forme la plus courante est la dermatite atopique (DA), une affection inflammatoire chronique de la peau qui peut se manifester par des démangeaisons intenses et des poussées d'éruptions douloureuses lors desquelles la peau peut se fendiller, suinter et saigner. La DA peut avoir des répercussions significatives sur tous les aspects de la vie de la personne touchée et de ses proches, nuisant au sommeil, à la productivité au travail ou à l'école et aux relations sociales.

« L'eczéma, en particulier la DA, touche beaucoup de Canadiens, mais cette affection est souvent minimisée et perçue comme une simple peau sèche, a indiqué Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la SCE. En illuminant des lieux d'intérêt un peu partout au Canada au cours du mois de novembre, nous voulons faire connaître les défis associés à la vie avec l'eczéma et le besoin pressant de meilleurs soins et d'un accès équitable aux traitements. »

« Parmi toutes les maladies chroniques dont je souffre, l'eczéma est celle qui me handicape le plus. Aujourd'hui, mon eczéma est moins présent, mais ma peau demeure extrêmement fragile et réagit facilement aux allergènes, aux changements de température et à tout un éventail d'autres facteurs déclencheurs. Elle porte aussi la douleur et les marques laissées par toute une vie avec un eczéma sévère », a indiqué Sylvia, une patiente atteinte d'eczéma.

Pour consulter la liste de tous les monuments et lieux d'intérêt qui seront éclairés de bleu au cours du mois de novembre afin de sensibiliser à la cause, consultez le site eczemahelp.ca/fr/faire-la-lumiere-sur-leczema/. La SCE invite les Canadiens à visiter le lieu d'intérêt le plus près et à afficher des photos sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #Fairelalumièresurleczéma.

Voici quelques faits saillants à propos de l'eczéma :

L'eczéma est généralement caractérisé par une peau sèche qui démange et qui peut se fendiller, suinter, saigner et devenir rugueuse ou épaisse.

On dit souvent que l'eczéma occasionne des rougeurs, toutefois ce symptôme se manifeste le plus souvent chez les peaux pâles. La rougeur peut être absente chez les peaux foncées, et les lésions peuvent plutôt prendre des tons violacés, grisâtres, brun rouge ou brun foncé.

L'eczéma est une affection chronique et récurrente caractérisée par des périodes de « poussées » (plaques actives ou nouvelles d'eczéma qui sont rougeâtres, squameuses et/ou surélevées) et de rémission (quand l'eczéma est moins actif). Certaines personnes semblent toujours présenter des lésions actives. Il n'existe aucun remède définitif contre l'eczéma, bien que les patients puissent arriver à bien le maîtriser et à vivre sans trop d'inconfort.

À propos de la dermatite atopique

La DA est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle est caractérisée par des périodes pendant lesquelles la peau est sèche, prurigineuse et enflammée et peut se fendiller, suinter et saigner. Ces périodes d'aggravation des symptômes s'appellent des poussées. On estime que 11 pour cent des enfants et 7 pour cent des adultes sont atteints de DA.

À propos de la Société canadienne de l'eczéma

La Société canadienne de l'eczéma est un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens atteints d'eczéma. Notre mandat repose sur l'éducation, le soutien, la sensibilisation, la défense de droits et d'intérêts, et la recherche. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.eczemahelp.ca/fr.

