Des liens consolidés en matière de justice entre la France et le Québec

QUÉBEC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le garde des Sceaux et ministre de la Justice de la République française, M. Éric Dupond-Moretti, ont eu l'occasion de poursuivre leur conversation entamée au début de l'été, alors que le ministre français est en visite officielle au Québec.

Rappelons que les deux ministres se sont rencontrés à Paris le 24 juin dernier à l'occasion de la visite en France du ministre québécois. Cette rencontre avait permis de réaffirmer la volonté ferme des deux ministres de renforcer le dialogue franco-québécois dans les domaines juridique et judiciaire.

Ils ont ainsi pu continuer d'échanger sur leurs priorités communes et les grands chantiers qui les occupent. Ils ont approfondi leurs échanges de bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences sexuelles et les violences conjugales, de modes de résolution amiable des différends ainsi que de justice réparatrice. Leur rencontre a aussi permis de faire le point sur les dispositifs déployés en France et au Québec pour renforcer la protection des personnes victimes de violence conjugale et la violence sexuelle.

Le groupe de travail formé en vertu de l'entente de coopération entre les ministères français et québécois de la Justice a pu se réunir en octobre en vue de poursuivre les échanges entamés en juin dernier. Il se réunira de nouveau d'ici à la fin de l'année pour assurer le suivi des différentes thématiques abordées par les deux ministres.

Citations

« La visite du garde des Sceaux et ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, témoigne de l'amitié qui unit la France et le Québec et d'une collaboration renforcée en matière de justice. L'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et conjugale constitue certainement une priorité commune, et nous nous réjouissons que les initiatives récemment mises en place au Québec puissent susciter l'intérêt d'autres États dans le monde. Nous sommes convaincus que ces liens et ces échanges renforcés entre les Français et les Québécois contribueront au développement de meilleures pratiques, au bénéfice des personnes victimes de part et d'autre. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis très heureux de retrouver mon homologue Simon Jolin-Barrette avec qui j'ai déjà eu le plaisir d'échanger à Paris. Nos systèmes judiciaires respectifs ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre et je me réjouis que notre coopération s'enrichisse autant. Nous venons de relancer notre groupe de travail franco-québécois en matière judiciaire et j'en suis ravi, car il implique de nombreux acteurs de la justice française. Je suis aussi venu étudier les bonnes pratiques québécoises dans le cadre des réformes que je mène en France. Comme le Québec, la France est très investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes et nous avons mis en place des dispositifs innovants pour mieux détecter les dangers et protéger les femmes. Dans le domaine civil aussi, les méthodes de médiation québécoises sont très intéressantes, en particulier la conférence de règlement que j'envisage d'importer. Il me semble qu'un bon accord amiable vaut toujours mieux qu'un mauvais procès! Dans le domaine de la justice restauratrice, ou réparatrice, le Québec mène aussi des expériences très intéressantes que nous regardons avec attention. »

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République française

