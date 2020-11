MONTRÉAL, 27 novembre 2020 /CNW/ -- Mercredi, des députés et des sénateurs canadiens de quatre partis ont envoyé une lettre ouverte sans équivoque au procureur général David Lametti, ministre de la Justice, demandant au gouvernement de prendre rapidement des mesures contre Pornhub et sa société mère basée à Montréal, MindGeek, pour avoir hébergé des vidéos démontrant des crimes sexuels de masse, comme le viol, la traite, la maltraitance et l'agression d'enfants, et d'en avoir tiré des profits.

La lettre mentionne : « Au cours des deux dernières années, MindGeek a attiré l'attention sur elle à l'échelle internationale en raison de l'exploitation réelle de femmes et de mineurs présentée dans une partie du contenu qu'elle publie et vend sur Pornhub, ainsi que sur d'autres sites Web de ses filiales…

En 2019, le Sunday Times UK a trouvé des "dizaines" de vidéos illégales d'exploitation sexuelle d'enfants sur Pornhub en "quelques minutes". Une partie de ce contenu illégal était hébergé sur la plateforme depuis plus de trois ans. D'autres journalistes ont trouvé plus d'exemples de publications de contenu mettant en vedette des victimes de traite sexuelle, d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle d'enfants sur Pornhub. Plus récemment, le journaliste québécois Martin Patriquin a publié un article sur le contenu raciste et abusif qu'il a trouvé sur les sites Web de MindGeek.

De plus, de nombreuses victimes sortent maintenant du silence et font part d'histoires horribles par rapport aux vidéos d'agression sexuelle, de traite sexuelle et de maltraitance d'enfants dans lesquelles ils sont mis en vedette et qui sont affichées sur Pornhub, et accessibles à tous aux fins de téléchargement. Dans certains cas, Pornhub a ignoré leur demande de retirer les vidéos pendant des mois ou des années. Même lorsque les vidéos sont retirées, dans bien des cas, ce n'est qu'une question d'heures ou de jours avant que les vidéos de leur exploitation ne soient de nouveau mises en ligne. »

Le site montréalais The Logic a également publié jeudi un rapport exclusif présentant la lettre parlementaire adressée au procureur général David Lametti. Le rapport révèle aussi que le plus important service de protection de l'enfance financé par le gouvernement fédéral du Canada s'est retiré de la coalition internationale des lignes d'assistance téléphonique pour la protection de l'enfance INHOPE en raison de la participation financière de MindGeek.

La récente lettre parlementaire faisait suite à une autre lettre envoyée en mars 2020 dans laquelle on demandait au premier ministre Trudeau d'enquêter sur Pornhub et MindGeek pour des raisons de complicité présumée dans la traite et la maltraitance d'enfants à des fins sexuelles. Le 1er octobre, le député Arnold Vierson a prononcé un discours au parlement au sujet des allégations selon lesquelles Pornhub et MindGeek permettraient la diffusion de vidéos de traite sexuelle, de viol et d'exploitation, et en tiraient des profits.

Les législateurs canadiens se joignent à plus de 2 millions de personnes provenant de 192 pays et à plus de 300 organisations qui militent pour que l'entreprise montréalaise Pornhub, et ses dirigeants, soient tenus responsables.

Consultez le site Traffickinghub.com pour en savoir plus à ce sujet. La campagne Traffickinghub, fondée par Laila Mickelwait et soutenue par l'organisation anti-traite Exodus Cry, est une initiative non religieuse et non partisane dont l'objectif est que le plus grand site Web pornographique du monde soit tenu responsable d'autoriser la traite et l'exploitation sexuelle massive de femmes et de mineurs et d'en tirer des profits.

