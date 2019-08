Des leaders de la communauté se joignent aux dépanneurs pour amasser des fonds pour la Fondation Rêves d'enfants

« La Semaine nationale des dépanneurs est l'occasion pour les leaders de la communauté de s'amuser et de faire du bénévolat dans leur dépanneur du coin en accueillant les clients, en mettant de l'essence, en en apprenant un peu plus sur les petits commerces de détail de la communauté et en aidant à recueillir des fonds pour Rêves d'enfants », dit Anne Kothawala, présidente du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID). « C'est notre façon de reconnaître nos clients et les contributions que font les gérants et les employés de dépanneurs dans leurs communautés. »

Mme Kothawala indique que les magasins participants se mettent vraiment dans l'esprit de l'événement. Les employés décorent les magasins avec des ballons et des affiches et plusieurs magasins proposent des extras, comme des barbecues ou des gâteaux. Les fournisseurs participent aussi plus activement aux activités spéciales. L'OLG et Loto Atlantique offrent des promotions pour la loterie 6/49 dans les dépanneurs participants.

Selon Mme Kothawala, la diversité des leaders communautaires qui participent est impressionnante et reflète les communautés canadiennes. Le premier ministre, Justin Trudeau, plusieurs premiers ministres provinciaux, des douzaines de députés fédéraux et provinciaux de tous les partis, des maires et conseillers municipaux et d'anciens joueurs de la LNH ne sont que quelques-uns des leaders ayant déjà confirmé leur participation à l'événement. Le nom et l'adresse de tous les dépanneurs participants se trouvent en ligne au www.semainedesdépanneurs.ca.

Andrew Burditt, directeur national du développement de la Fondation Rêves d'enfants du Canada, est très excité et optimiste. « Nous avons été agréablement surpris et extrêmement reconnaissants lorsque le CCID nous a contactés et nous a indiqué qu'ils sont persuadés de pouvoir recueillir 100 000 $ ou plus pour la cause. Plusieurs enfants canadiens qui souffrent d'une maladie menaçant la vie pourront profiter de cet événement qui nous permettra de réaliser leur rêve. »

Les dépanneurs qui participent à l'événement cette année incluent : Couche-Tard/Circle K, Canadian Tire Co., 7-Eleven, On the Run/Marché Express, Petro-Canada, Husky, MacEwen, Needs Convenience, North Atlantic Petroleum, Marie's Mini Mart, magasin Go! dans les stations-service Wilsons et Esso ainsi que des distributeurs et plusieurs magasins indépendants.

« Dans plusieurs endroits, les dépanneurs demeurent la pierre angulaire de nos quartiers - nous sommes partout. Nous, ainsi que nos membres, prenons très au sérieux notre rôle dans la communauté », indique Mme Kothawala. « Notre industrie est très fière de son engagement à satisfaire les besoins de tous les jours des familles. Par l'entremise de la Semaine nationale des dépanneurs, nous sommes heureux de pouvoir consolider davantage cet engagement. »

À propos du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs

Le CCID est un conseil national à but non lucratif qui réunit des membres pour qui les besoins de leurs clients sont toujours la priorité. L'industrie des dépanneurs emploie 234 000 Canadiens et Canadiennes et vend annuellement des biens et services totalisant 56 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez www.industriedepanneurs.ca.

À propos de la Fondation Rêves d'enfants

La Fondation Rêves d'enfants du Canada est le plus important organisme de bienfaisance canadien permettant aux enfants canadiens de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace la vie de réaliser leur plus grand rêve. Depuis plus de 34 ans, Rêves d'enfants a travaillé sans relâche pour permettre à plus de 25 000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher avec leur famille.

SOURCE Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs

Renseignements: Carmina Jimenez, Responsable des communications et des événements, Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID), 647 461-8068, cjimenez@convenienceindustry.ca