Des jumelles identiques créent deux versions d'une même recette à base de fromage pour l'émission estivale #TwinsForTheWin

TORONTO, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Salade caprese, strudel aux fruits au mascarpone, pâtes au four - l'été se savoure deux mois mieux quand on y ajoute du fromage! D'autant plus lorsqu'on décline une même recette en deux plats différents.

À vos marques, les jumelles!

Le même mais différent. Jessica et Franky Venuto, deux sœurs jumelles, utilisent du fromage pour créer une recette préparée de deux manières différentes. (Groupe CNW/Tre Stelle) Related Documents View PDF Des jumelles canadiennes apprêtent le fromage à la mode estivale! (Groupe CNW/Tre Stelle)

Même d'apparence identique, les jumelles ont souvent des goûts et des aversions différentes. Voilà pourquoi les fromages Tre Stelle ont fait appel à des paires de jumelles identiques de partout au Canada pour connaître leurs plats préférés à base de fromage. Résultat = une même recette déclinée en deux façons!

Cette approche culinaire se traduit en moins de temps dans la cuisine et plus de temps à profiter de la chaleur estivale, plutôt que de celle du four.

Les jumelles de Toronto, Jessica et Franky Venuto, ont puisé leur inspiration d'une recette classique de salade caprese. Jessica préfère la version originale faible en calories, tandis que Franky, la plus gourmande des deux, utilise les mêmes ingrédients pour concocter un plat consistant de rigatoni caprese au four.

Les jumelles montréalaises, Leanna et Jacklyn Hefter, sont d'autant plus identiques qu'elles sont toutes deux enceintes de quatre mois! Ces futures mamans, portées par le souvenir du plat de coquilles farcies de leur grand-mère, ont élaboré des versions végétarienne et à la viande de cette fameuse recette. (Offrant de surcroît le choix de servir une seule personne ou toute une bande d'amis, ou encore, une femme enceinte affamée.)

Les jumelles Katrina et Alessia Yaworsky cuisinent chacune à sa façon. Katrina est fin gourmet tandis qu'Alessia préfère les plats de tous les jours. Elles proposent deux versions d'un grilled cheese, qui conviendront soit à une soirée barbecue ou à une réception cravate noire.

Les sœurs jumelles de Calgary, Katrina et Kirsten Dekur, ont mis leur héritage germanique au profit de leur passion pour les desserts. Elles ont créé un délicieux duo de strudels - l'un aromatique, l'autre sucré!

Une recette préparée de deux façons constitue aussi une manière de proposer des plats qui font fureur tant auprès des enfants que des adultes. Découvrez des tartes qui évoluent en parfaits, ou des burgers qui peuvent devenir des roulés au pita, ou des pizzas qui se prêtent parfaitement à des calzones! Les huit plats sont parfaits pour votre prochaine soirée familiale ou barbecue.

Des recettes détaillées sont disponibles pour téléchargement ici

