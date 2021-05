Zosia Bielski, également du Globe and Mail, a reçu une mention honorable pour un article publié en août 2020 et intitulé In sickness and in health: COVID-19 pandemic stress tests marriages of health care workers on the front lines. Doctors, nurses and personal support workers bring home fear, stress, guilt and helplessness after traumatizing shifts.

Une autre mention honorable a également été remise à la journaliste Samantha Beattie et à la rédactrice Eva Lam, pour leur enquête en journalisme de données publiée en juillet 2020 par le HuffPost Canada et intitulé Police crisis teams are in short supply as mental health calls multiply in Canada . Les deux journalistes ont recueilli des données auprès de services de police de partout au pays qui démontrent que les policiers qui effectuent des interventions auprès de personnes en crise ou atteintes de troubles mentaux ne possèdent souvent pas la formation nécessaire pour le faire. HuffPost Canada a cessé ses activités en mars dernier, le lien publié ici mène donc à une copie PDF de l'article hébergée sur le site de Mindset.

Vous trouverez également sur notre site une vidéo de 15 minutes dans laquelle les gagnants discutent de leurs reportages.

Les prix Mindset pour le reportage en santé mentale au travail sont offerts chaque année par le Forum des journalistes canadiens contre la violence et le traumatisme, un organisme de bienfaisance qui publie des guides de référence au Canada, créés pour les journalistes, par des journalistes. Publiés à plus de 9000 exemplaires, ils sont distribués gratuitement dans les salles de presse et les écoles de journalisme au pays. La 3e édition des guides En-Tête et Midset vient tout juste d'être publiée. Les gagnants des prix En-Tête, l'équivalent francophone des prix Mindset pour le reportage en santé mentale au travail, ont été dévoilés le 6 mai dernier. Les prix Mindset et En-Tête sont parrainés par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale , de la Canada Vie.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale a déclaré que «les reportages récompensés par notre jury indépendant abordaient tous des enjeux politiques importants, en tournant les projecteurs vers des situations problématiques et en les traitant avec rigueur et professionnalisme. C'est du journalisme à son meilleur! Et cela démontre bien que l'époque où les questions de santé mentale étaient taboues est bel et bien révolue. Mes félicitations à tous les participants.»

Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et collaboration pour Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale a de son côté déclaré que «Les reportages des journalistes sur ces questions ont le pouvoir de nous motiver et de nous inspirer. En nous informant au sujet de situations difficiles, en identifiant les besoins et les manques et en mettant en lumière des héros et des organisations méconnus, ils contribuent à provoquer des changements positifs dans notre société. Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale est fière de soutenir ces prix qui récompensent et reconnaissent ce travail essentiel.»

Les prix Mindset et En-Tête sur la santé mentale au travail sont les premiers d'une série de récompenses soulignant les enjeux de santé mentale, et développées par le Forum. Deux autres prix (un en français et l'autre en anglais), portant sur la question de la santé mentale et des risques de suicide chez les jeunes sont actuellement en cours de développement.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré: «Nous annoncerons dans quelques jours les détails concernant ces prix ainsi que leurs commanditaires. La première remise aura lieu en 2022 pour des reportages ayant été publiés au Canada en 2021.»

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutien le Globe and Mail, CBC News, et Radio-Canada. Nous remercions Cision pour la publication de ce communiqué.

