Des jeunes présentent leur feuille de route pour parvenir à l'égalité des genres au Canada à Sophie Grégoire Trudeau pendant la conférence de Women Deliver de 2019

L'ambassadrice mondiale de Plan International Canada Sophie Grégoire Trudeau participe à un évènement dirigé par des jeunes, qui vise à amener l'égalité des genres en tête de la liste des priorités du Canada

VANCOUVER, le 5 juin 2019 /CNW/ - Le Canada a la possibilité de devenir le tout premier pays du monde à parvenir à l'égalité des genres et de servir de modèle au reste du monde s'il adopte la série de recommandations formulées dans la Feuille de route des jeunes pour l'égalité des genres : Plan visant l'atteinte de l'Objectif de développement durable no 5 au Canada, rendue publique aujourd'hui. Établie dans le cadre du projet Les jeunes pour l'égalité des genres (JEG), codirigé par Plan International Canada et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE‑CTF), généreusement financé par le Groupe financier Banque TD et mené en partenariat avec plus de 20 organisations, la Feuille de route propose des mesures concrètes à prendre par les Canadiennes et Canadiens, le secteur privé et tous les ordres de gouvernement pour atteindre l'égalité des genres au Canada.



À l’évènement du projet Les jeunes pour l’égalité des genres, à la conférence de Women Deliver de 2019 à Vancouver, Sophie Grégoire Trudeau présente la toute première Feuille de route des jeunes pour l’égalité des genres, pensée et rédigée par des jeunes du Canada sous la direction conjointe de Plan International Canada et de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. (Groupe CNW/Plan International Canada) Venus des quatre coins du Canada, des leaders du projet Les jeunes pour l’égalité des genres rencontrent Sophie Grégoire Trudeau à la conférence de Women Deliver de 2019 pour faire la promotion de la toute première Feuille de route des jeunes pour l’égalité des genres. Également présentes : Caroline Riseboro, présidente et chef de la direction de Plan International Canada, et Cassandra Hallett, secrétaire générale de la FCE-CTF. (Groupe CNW/Plan International Canada)

Unique en son genre, la Feuille de route reflète les points de vue percutants de plus de 300 jeunes venus d'un peu partout au Canada, aux expériences et aux origines variées (dont des jeunes qui ont connu l'itinérance, des jeunes Autochtones, des jeunes de couleur, de nouveaux arrivants et arrivantes au pays, des membres de la communauté allosexuelle, ainsi que des jeunes vivant dans des collectivités rurales ou éloignées du Canada).

À une rencontre organisée aujourd'hui au Pavillon du Canada de CanSFE dans le cadre de la conférence de Women Deliver de 2019, de jeunes leaders du projet JEG ont présenté leurs recommandations pour atteindre l'ODD no 5 et ont fait valoir leurs idées sur la manière d'y arriver au Canada et ailleurs dans le monde.

La Feuille de route des jeunes pour l'égalité des genres renferme 20 recommandations que les Canadiennes et Canadiens peuvent adopter dès aujourd'hui pour atteindre l'égalité des genres chez eux, dans leur collectivité et au-delà. On y trouve également plus de 40 autres recommandations à l'intention des institutions publiques, du secteur privé et des pouvoirs publics, pour aider le Canada à atteindre l'Objectif de développement durable no 5 sur l'égalité des genres d'ici l'échéance de 2030.

Pour en savoir davantage sur le projet JEG et la Feuille de route, rendez-vous à plancanada.ca/jeg.

SOURCE Plan International Canada

Renseignements: Contact avec les médias : Kaili Colford, Plan International Canada, kcolford@plancanada.ca, Cellulaire : 647-502-7707; Danielle Palfery, Hill+Knowlton Strategies, Danielle.palfery@hkstrategies.ca, Cellulaire : 604-364-8659; Andrew King, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, aking@ctf-fce.ca, Cellulaire : 819-213-7847

Related Links

www.plancanada.ca