OTTAWA, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - En décembre 2023, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Ottawa a arrêté et accusé un jeune d'infractions criminelles liées au terrorisme. La jeune personne est restée en détention depuis son arrestation.

Lien français :https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2023/jeune-personne-dottawa-est-arretee-des-infractions-liees-au-terrorisme

En raison d'une enquête en cours sur cette jeune personne, le 15 février 2024, l'EISN d'Ottawa a déposé deux autres accusations contre elle pour avoir :

illégalement comploté et accepté de commettre l'infraction de meurtre, ce qui enfreint l'alinéa 465(1)a) du Code criminel , au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui, commettant ainsi une infraction visée à l'article 83.2 du Code criminel .

, au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui, commettant ainsi une infraction visée à l'article 83.2 du . facilité sciemment une activité terroriste en rendant accessible et en échangeant du matériel didactique et de la propagande, ce qui enfreint l'alinéa 83.19(1) du Code criminel.

De plus, à la suite de la même enquête, le 15 février 2024, une deuxième jeune personne, complice de la première, a été arrêtée et accusée d'infractions criminelles liées au terrorisme en lien avec des activités terroristes et un groupe terroriste. Un mandat de perquisition a ensuite été exécuté dans une résidence de la région d'Ottawa.

La deuxième jeune personne est accusée des infractions criminelles suivantes :

A illégalement comploté et accepté de commettre l'infraction de meurtre, ce qui enfreint l'alinéa 465(1)a) du Code criminel , au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui, commettant ainsi une infraction visée à l'article 83.2 du Code criminel .

, au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui, commettant ainsi une infraction visée à l'article 83.2 du . A facilité sciemment une activité terroriste en rendant accessible et en échangeant du matériel didactique et de la propagande, ce qui enfreint l'alinéa 83.19(1) du Code criminel .

. A facilité sciemment une activité terroriste en cherchant à acquérir une arme à feu prohibée, ce qui enfreint l'alinéa 83.19(1) du Code criminel.

Les deux jeunes personnes comparaîtront devant les tribunaux de la région d'Ottawa le 16 février 2024.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit toute autre communication de renseignements concernant ces jeunes. Étant donné que l'enquête criminelle est en cours et que les tribunaux sont saisis, la GRC ne fera pas d'autres commentaires pour le moment.

La GRC est préoccupée par la tendance croissante à l'extrémisme violent, en particulier l'augmentation de la participation des jeunes. La radicalisation en ligne demeure une préoccupation, non seulement en ce qui concerne le terrorisme, mais aussi dans le domaine plus vaste de la violence fondée sur les griefs. Les familles, les collectivités et la police ont un rôle clé à jouer dans la prévention et le désengagement face à l'extrémisme violent.

Aujourd'hui, les jeunes ont plus que jamais facilement accès à l'information. Il est donc essentiel que les personnes qui occupent des postes d'influence veillent à ce que l'information et les activités auxquelles elles participent soient sécuritaires. Les adultes en position d'autorité (c.-à-d. parents, tuteurs, entraîneurs et enseignants) sont encouragés à faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils observent tout ce qui peut être préoccupant, surtout avec l'abondance des plateformes en ligne, qui peuvent avoir une influence à la fois sociale et positive. mais peut aussi influencer un comportement antisocial ou criminel.

Une communication ouverte et franche entre les jeunes et ceux qui travaillent avec eux et qui se soucient d'eux est essentielle. Que la conversation ait lieu à la maison, en classe, dans un centre communautaire ou dans un lieu de culte, les conversations bidirectionnelles qui valorisent les opinions et les sentiments des jeunes sont toujours fructueuses.

Les jeunes doivent être encouragés et habilités à prendre des mesures pour identifier le contenu inapproprié et alerter les autres.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie un acte de violence ou se prépare à le commettre ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe de signaler tout comportement suspect. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité ou à celle des autres, composez le 911.

Les conseils non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à [email protected].

