MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - C'est à un hommage fascinant à l'industrie de la réalité virtuelle qu' OASIS immersion convie le public pour la première mondiale de sa nouvelle exposition immersive transformé. Pour la première fois dans l'histoire, une expérience immersive déambulatoire complète a été développée à partir d'œuvres initialement conçues pour les casques de réalité virtuelle. Il s'agit d'une véritable prouesse technologique réalisée sous la direction de l'équipe d'OASIS immersion, en collaboration avec quelques-uns des meilleurs talents en réalité virtuelle à l'échelle internationale. Au cœur du projet, huit récits réunis dans une expérience collective où le courage et l'empathie seront les thèmes centraux. transformé sera officiellement introduite le 19 janvier 2023 dans l'espace OASIS, au Palais des congrès de Montréal.

De l'expérience individuelle à l'immersion collective

transformé prendra vie dans un parcours en trois étapes nous faisant découvrir des univers évocateurs, tous inspirés de faits vécus. L'exposition est une invitation à voir le monde à travers les yeux de divers protagonistes nous offrant une perspective inspirante sur le pouvoir du courage et de l'empathie.

« Avec transformé, nous proposons aux visiteurs de vivre en collectivité des œuvres touchantes et percutantes qui étaient auparavant réservées à l'expérience individuelle du casque VR. Cette convergence d'expériences nous apparaissait une belle opportunité de relayer les nouvelles perspectives narratives de la réalité virtuelle et de les faire vivre au sein de notre espace afin de les présenter au plus grand nombre, dans un contexte nouveau, toujours immersif, mais résolument plus ouvert encore sur le regard de l'autre. » explique Ruby-Maude Rioux, réalisatrice à OASIS immersion.

D'ici le lancement de transformé en janvier 2023, la spectaculaire expérience immersive VAN GOGH-Distorsion reste à l'affiche de la plus grande destination immersive permanente au Canada.

