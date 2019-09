Des investissements de près de deux millions de dollars pour assurer un meilleur accès à la justice aux communautés inuites

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce l'octroi d'une somme de près de deux millions de dollars sur deux ans afin d'améliorer l'accès à la justice pour la population inuite.

Cette annonce découle de la visite de la ministre au Nunavik en avril dernier. Elle vise plus particulièrement à favoriser l'accompagnement des membres de cette communauté dans le cadre du processus judiciaire. Les investissements prévus se répartissent comme suit :

une somme de 675 000 $ sera versée en 2019-2020 pour combler le manque de conseillers parajudiciaires et mettre à niveau les services, notamment par une meilleure collaboration avec les organisations locales;

une somme de 900 000 $ sur deux ans sera octroyée pour soutenir les comités de justice communautaire, formés de membres de la collectivité. Ces comités contribuent à la résolution de divers conflits dans le respect des valeurs et des traditions inuites;

une somme de 250 000 $ sur deux ans sera versée pour élaborer une stratégie d'action concertée entre les divers partenaires du milieu inuit. Celle-ci consistera à établir un processus d'interface entre les organismes du Nunavik, les ministères et les organismes ainsi que les intervenants sociojudiciaires actifs dans la région.

Le ministère de la Justice, en collaboration avec certains partenaires judiciaires, poursuit par ailleurs son analyse de l'état des services dans la région. Le Groupe de travail sur la justice au Nunavik est composé de représentants de l'Administration régionale Kativik et de la Société Makivik, des ministères de la Justice et de la Sécurité publique, du Directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que de la Commission des services juridiques. Il sera réactivé afin de discuter des conclusions de l'analyse en cours et des options envisageables en vue d'adapter les services aux besoins du milieu.



Citations

« Les riches échanges que j'ai eus avec la communauté inuite et tous les partenaires sociojudiciaires lors de ma visite au Nunavik m'ont aidée à comprendre davantage les enjeux et les défis auxquels ils doivent faire face au quotidien. Les mesures annoncées contribueront à briser davantage l'isolement dont la communauté inuite peut faire l'objet. Elles assureront le déplacement de ressources judiciaires dans le territoire et elles favoriseront la mobilité des justiciables. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

« Je suis très heureux que notre gouvernement effectue un pas de plus vers des solutions concrètes et durables visant l'amélioration de l'accès à la justice sur le territoire du Nunavik, en complémentarité avec les services qui y sont déployés actuellement. Il s'agit là d'une nouvelle très porteuse pour la population de notre région et je m'en réjouis. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir les initiatives des organismes locaux en matière de justice. Nous avons des objectifs communs et c'est en y travaillant de concert que nous rendrons la justice plus efficiente et accessible pour les membres de la communauté inuite. »

Denis Lamothe, adjoint parlementaire de la ministre responsable des Affaires autochtones et député d'Ungava

Pour plus d'information au sujet du ministère de la Justice, visitez le www.justice.gouv.qc.ca .

Pour des renseignements sur le Centre de justice de proximité du Nunavik et les services offerts au Nunavik, consultez les sites Web suivants :

www.justicedeproximite.qc.ca/centres/nunavik/

www.makivik.org/fr/

www.krg.ca/fr-CA/

