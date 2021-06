Des investissements de près de 1,4 M$ pour soutenir les infrastructures jeunesse

QUÉBEC, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les organismes jeunesse et de favoriser le maintien et l'amélioration de leurs locaux, le Secrétariat à la jeunesse, représenté par l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a dévoilé, aujourd'hui, les résultats de l'appel à projets 2021-2022 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. En tout, 21 projets, répartis dans 16 régions du Québec et totalisant des investissements de près de 1,4 million de dollars, recevront un financement de la part du gouvernement.

Les 21 organismes qui recevront un financement pour l'appel à projets 2021-2022 sont les suivants :

Camp Massawippi (centre Mackay)

Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue

Carrefour jeunesse-emploi Option emploi

Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier

Diapason-jeunesse

L'ADOberge

Local jeunes centre-ville de Chicoutimi

Maison des jeunes de Saint-Épiphane

Maison des jeunes Alaxion

Maison des jeunes de Repentigny

Maison des jeunes des Quatre-vents

Maison des jeunes La forteresse

Maison des jeunes La Sarre

Maison des jeunes L'entre-deux-tournants

Maison des jeunes L'ouverture

Maison des jeunes Niwitcewakan-wapi

Maison d'hébergement Le petit patro

Mesures alternatives jeunesse Frontenac

Patro de Charlesbourg

POSA source des Monts

Prévention CÉSAR Petite-Nation

Lancement de l'appel à projets 2022-2023

En réponse au succès du Programme, l'appel à projets 2022-2023 sera officiellement lancé le 6 juillet prochain. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d'abord, par le dépôt d'un avis d'intention, puis par celui d'une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire. Les organismes qui désirent participer au Programme auront jusqu'au 28 septembre 2021 pour déposer un avis d'intention. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.

À propos du Programme d'aide aux infrastructures jeunesse

Le Programme d'aide aux infrastructures jeunesse permet aux organismes sans but lucratif, aux coopératives et aux entreprises d'économie sociale dont les activités s'adressent principalement aux jeunes de 15 à 29 ans de concrétiser des projets de rénovation, d'aménagement et de construction. Lancé officiellement en 2020, il s'inscrit dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et en continuité avec le Plan d'action jeunesse 2021-2024, dévoilé le 13 juin dernier.

« Nos jeunes doivent pouvoir compter sur des lieux rassembleurs, chaleureux et modernes. Avec la création de ce tout nouveau programme, nous venons appuyer la mission des organismes jeunesse. Cette première vague d'annonces amènera des résultats tangibles partout au Québec. Je suis fier du solide partenariat entre les organismes et notre gouvernement. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse

