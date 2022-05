Des investissements de plus de 2 millions de dollars pour soutenir les infrastructures jeunesse

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les organismes jeunesse et d'en favoriser le maintien et l'amélioration des locaux, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a dévoilé, aujourd'hui, les résultats de l'appel à projets 2022-2023 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. En tout, 18 projets, répartis dans 10 régions du Québec et totalisant des investissements de plus de 2 millions de dollars, recevront un financement de la part du Secrétariat à la jeunesse.

Les 18 organismes qui recevront un financement pour l'appel à projets 2022-2023 sont les suivants :

Alliance jeunesse Chutes-de-la-Chaudière

Au trait d'union Québec

Café-jeunesse de Chicoutimi

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé

Carrefour jeunesse-emploi des Îles

Carrefour jeunesse-emploi Drummond

Centre d'amitié autochtone de La Tuque

Comité d'action sociale anglophone

Conseil des Abénakis d' Odanak

Emploi jeunesse 16-25

Jeunes musiciens du monde

Maison des jeunes des Quatre fenêtres

Maison des jeunes de Mascouche

Maison des jeunes Les Mayais

Maison des jeunes L'Initiative

Patro de Charlesbourg

Place jeunesse Berthier

Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Appel à projets 2023-2024

En réponse au succès du Programme, l'appel à projets 2023-2024 est prévu ce printemps. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d'abord, par le dépôt d'un avis d'intention, puis par celui d'une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.

À propos du Programme d'aide aux infrastructures jeunesse

Le Programme d'aide aux infrastructures jeunesse permet aux organismes sans but lucratif, aux coopératives et aux entreprises d'économie sociale dont les activités s'adressent principalement aux jeunes de 15 à 29 ans de concrétiser des projets de rénovation, d'aménagement et de construction. Lancé en 2020, il s'inscrit dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et son Plan d'action jeunesse 2021-2024.

Citation :

« Ces 18 projets représentent beaucoup pour nos jeunes. Ce sont des aménagements qui leur sont destinés, des endroits où ils pourront s'épanouir et des milieux de vie pour socialiser entre eux, grandir et se réaliser. Aux yeux du gouvernement, ces aides financières constituent un investissement dans notre plus grande richesse : la jeunesse québécoise. Encourageons nos adolescentes et adolescents et nos jeunes adultes à profiter au maximum de ces installations pensées pour eux. Je suis très fier de pouvoir aider ces organismes à soutenir les Québécoises et Québécois de 15 à 29 ans sur tout le territoire. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe :

Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Relations avec les médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Marie-Ève Fillion, Direction des communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]