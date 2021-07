Des fournisseurs de services internet abordables lancent une campagne de courriels contre la décision du CRTC qui mine l'accessibilité

L'outil de courrier électronique permet aux Canadiens d'écrire facilement à leur député fédéral pour exiger que le gouvernement renverse la décision du CRTC.

OTTAWA, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - Des fournisseurs de services Internet abordables à travers le Canada demandent à leurs clients de s'opposer à une récente décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) permettant l'augmentation des tarifs internet. L'organisation Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens (ORCC) mène une campagne de courriels demandant que le gouvernement fédéral rétablisse les tarifs promis précédemment.

En mai dernier, le CRTC a cédé aux pressions des grandes entreprises de télécommunications lui demandant d'annuler une de ses décisions de 2019. Cette décision obligeait la baisse de tarifs que les grandes entreprises de téléphonie et de câblodistribution facturent aux petits concurrents qui louent leurs réseaux afin de fournir des offres de services plus abordables et innovantes et un meilleur service à leur clientèle. L'ORCC a fermement dénoncé la décision du CRTC. Le CRTC est dirigé le président Ian Scott, et ce dernier a admis qu'il ne croyait pas personnellement que les joueurs qui offrent une couverture de plus petite envergure pouvaient offrir de la concurrence aux consommateurs canadiens.

L'organisation encourage les Canadiens à écrire à leurs députés fédéraux et à signer une pétition demandant au gouvernement fédéral de renverser la décision du CRTC. S'intitulant « Je veux un internet abordable », et disponible à l'adresse https://www.cnoc.tech/iwantaffordableinternet l'outil de courrier électronique permets à tous les Canadiens d'identifier facilement leur député fédéral local, ainsi qu'au ministre possédant le pouvoir de renverser la décision, et de leur envoyer un courriel leur demandant de le faire.

« Depuis plus d'un an, les Canadiens comptent plus que jamais sur internet pour rester connectés au travail, à l'école et avec leurs proches, a déclaré Matt Stein, président de l'ORCC. Nous avons créé cet outil pour aider nos clients à expliquer à leurs députés pourquoi la volte-face surprise du CRTC doit être renversée. »

Le changement de cap du CRTC augmentera les tarifs internet pour les consommateurs partout au Canada - une augmentation qui permettra aux grandes entreprises de télécommunications d'augmenter davantage les frais. Dans un récent rapport, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a soutenu que les décisions du CRTC ne « répondaient pas aux attentes des Canadiens en matière d'abordabilité dans le secteur des télécommunications. ».

« Si le gouvernement ne remet pas le CRTC en conformité avec sa propre politique de promotion de la concurrence, de l'abordabilité et des intérêts des consommateurs, ce qui est sa prérogative, les Canadiens peuvent s'attendre à payer encore plus pour moins », a ajouté Geoff White, directeur général de l'ORCC. « Il est temps que le gouvernement respecte ses engagements en matière de services de télécommunications abordables. »

SOURCE Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens

Renseignements: Geoff White, Directeur général, Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens, [email protected] ; Matt Stein, Président, Opérateurs des réseaux concurrentiels Canadiens, [email protected]