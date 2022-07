Pendant une durée limitée, des tarifs tout inclus sont offerts dès maintenant, à partir de 149 $ la nuit par personne

FORT LAUDERDALE, Floride, 12 juillet 2022 /CNW/ - Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA) a annoncé aujourd'hui que le tout nouveau Hyatt Zilara Riviera Maya offre maintenant des réservations sur Hyatt.com et PlayaResorts.com. Le dernier ajout aux forfaits tout inclus pour expérience primée destinée aux adultes du Hyatt sera offert aux invités au Hyatt Zilara Rivera Mayaà compter du 1er décembre 2022.

Le Hyatt Zilara Riviera Maya est niché dans la région isolée de la Riviera Maya, entourée de mangroves luxuriantes, avec un accès facile à l'aéroport international de Cancun et à seulement neuf kilomètres de Playa del Carmen. Ce centre de villégiature sophistiqué tout compris, qui compte 291 suites, irradie de romantisme et de charme des haciendas modernes donnant sur une longue plage de sable d'un blanc pur. Alliant des commodités de pointe à un service chaleureux et à un hébergement de luxe, ce centre de villégiature tout compris est un paradis tropical sans pareil.

« Il y a plus d'une décennie, la marque Hyatt Zilara a redéfini l'expérience du tout inclus destinée aux adultes et a établi une nouvelle norme dans cette catégorie, a déclaré Dean Sullivan, premier vice-président, Ventes et marketing, Playa Hotels & Resorts. Et pour une durée limitée, nous sommes heureux d'offrir un tarif de lancement incroyable aux invités et aux conseillers en voyages qui réservent sur Hyatt.com et PlayaResorts.com. »

Le nouvel Hyatt Zilara Riviera Maya devrait faire passer le nombre total des centres de villégiature de Hyatt Zilara à quatre au Mexique et dans les Caraïbes. Considéré comme un expert dans ce domaine, Playa Hotels & Resorts exploitera le centre de villégiature, offrant le niveau de sophistication et de service qui est synonyme de l'expérience de la marque Hyatt Zilara dans le marché des destinations tout inclus.

Le Hyatt Zilara Riviera Maya est situé à Bahia de Petempich, SM 12, MZ 31, Lote 14-02, Puerto Morelos, Mexique, 77580.

Pour une durée limitée, les invités peuvent profiter de formidables tarifs d'ouverture spéciaux pour aussi peu 149 $ par personne et par nuit.

Pour en savoir plus sur le Hyatt Zilara Rivera Maya ou pour réserver un séjour, visitez www.resortsbyhyatt.com/comingsoon

Le terme « Hyatt » est utilisé dans le présent communiqué à des fins de commodité pour désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Zilara

Les centres de villégiature Hyatt Zilara offrent aux invités une expérience de luxe exclusivement destinée aux adultes pour leur permettre de se ressourcer, de renouer des liens et de se dorloter. Grâce au service chaleureux inégalé, les clients vivront un séjour invitant et revigorant, où ils pourront se détendre, se reposer et se faire bichonner. Entre-temps, une variété d'offres culinaires locales et mondiales et des activités sans effort dans les environs de la propriété sont offertes aux invités les incitant à oublier le rythme effréné de leur vie. Pour en savoir plus sur les centres de villégiature tout inclus de luxe Hyatt Zilara ou pour faire une réservation, visitez allinclusive.hyatt.com , composez le +1 800 760 0944 ou communiquez avec votre agent de voyages privilégié. Joignez-vous à la conversation sur Facebook et Instagram , et étiquetez les photos avec #HyattAllIn.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est à Chicago, est une importante entreprise d'hébergement mondiale guidée par sa raison d'être : prendre soin des gens afin qu'ils soient au mieux. Au 31 mars 2022, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 150 hôtels et établissements tout inclus dans 71 pays répartis sur six continents. La Société comprend les établissements suivants : Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by HyattMC, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt ZivaMC, Hyatt ZilaraMC, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by HyattMC, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove, et les marques Hyatt Residence Club®, de même que les marques de centres de villégiatures et d'hôtels sous AMRMC Collection, notamment Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, et Sunscape® Resorts & Spas. Les filiales de la Société exploitent le programme de fidélisation World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, les services de gestion de destination Amstar DMC et les services de technologie Trisept Solutions®. Pour en savoir plus, consultez le site www.hyatt.com.

À propos de Playa Hotels & Resorts N.V.

Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA, « Playa »), est un important propriétaire, exploitant et promoteur de centres de villégiature tout inclus dans des endroits de choix situés en bord de mer, dans des destinations de vacances populaires au Mexique et dans les Caraïbes. Playa possède ou gère un portefeuille total comprenant 20 centres de villégiature (7 867 chambres) situés au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Au Mexique, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Cancun, le Hyatt Ziva Cancun, le Panama Jack Resorts Cancun, le Panama Jack Resorts Playa del Carmen, le Hilton Playa del Carmen, un centre de villégiature tout inclus, le Hyatt Ziva Puerto Vallarta et le Hyatt Ziva Los Cabos. En Jamaïque, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Rose Hall, le Hyatt Ziva Rose Hall, le Hilton Rose Hall Resort & Spa, le Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa et le Jewel Paradise Cove Beach Resort & Spa. En République dominicaine, Playa possède et gère le Hyatt Zilara Cap Cana, le Hyatt Ziva Cap Cana, le Hilton La Romana, un centre de villégiature tout inclus familial, et le Hilton La Romana, un centre de villégiature tout inclus pour adultes. En République dominicaine, Playa possède également deux centres de villégiature qui sont gérés par un tiers et gère le Sanctuary Cap Cana, et possède un autre établissement au Mexique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.playaresorts.com .

SOURCE Playa Management USA, LLC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Samantha Hardy, 561 862-7902, [email protected]