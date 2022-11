Pour la seizième année de suite, des fonds Gestion de Placements TD Inc. ont été récompensés

pour la supériorité de leurs rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de leur

catégorie.

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Une sélection de fonds d'investissement gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) ont été récompensés lors de la remise des prix Refinitiv Lipper 2022 pour le Canada, dont les gagnants ont été annoncés hier. La TD reçoit cette reconnaissance pour la 16e année de suite.

Deux Fonds Mutuels TD, soit le Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US) et le Fonds de petites sociétés américaines TD, et un Fonds négocié en bourse (FNB) TD, soit le FNB à gestion active d'actions privilégiées TD, ont reçu des prix dans leurs catégories respectives en tant que fonds les plus performants.

« Obtenir la reconnaissance de Lipper représente toujours un immense honneur pour l'équipe de GPTD et ses sous-conseillers », a déclaré David Sykes, chef des placements, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD. « Au cours d'une année où les investisseurs ont fait face à des facteurs défavorables au marché en raison de la volatilité persistante des actions, de l'inflation élevée et du contexte macroéconomique difficile, ces prix témoignent de la résilience de nos gestionnaires de portefeuille, de leur quête d'excellence en matière de placement et de leur détermination à générer la valeur, la stabilité et la croissance nécessaires pour répondre aux divers besoins des investisseurs pour l'ensemble de notre gamme de solutions », a ajouté M. Sykes. « Au nom de toute l'équipe de gestion de placements de GPTD, nous sommes extrêmement reconnaissants de ces prix. »

Chacun des fonds d'investissement gérés par GPTD suivants a été récompensé pour la supériorité de ses rendements ajustés au risque par rapport aux autres fonds de sa catégorie, sur au moins une période de rendement.

*Sous-conseiller : T. Rowe Price Associates, Inc.

Les prix Refinitiv Lipper, accordés annuellement, récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté en fonction du risque par rapport aux fonds et aux sociétés de fonds comparables. Les prix Refinitiv Lipper s'appuient sur les notes Lipper Leader de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement ajusté en fonction du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds obtenant la meilleure note Lipper Leader pour son rendement réel constant dans chaque catégorie admissible remporte le prix Refinitiv Lipper. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Le rendement du Fonds américain de revenu mensuel TD ($ US) - Série F pour la période close le 31 octobre 2022 est le suivant : -11,94 % (1 an), 4,80 % (3 ans), 5,94 % (5 ans), 6,92 % (10 ans) et 7,52 % (depuis la création, le 16 août 2011). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2022 se présentent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le rendement du Fonds de petites sociétés américaines TD - Série F pour la période close le 31 octobre 2022 est le suivant : -13,26 % (1 an), 7,86 % (3 ans), 9,78 % (5 ans), 14,98 % (10 ans) et 10,69 % (depuis la création, le 1er novembre 2005). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2022 se présentent comme suit : S. O. (1 an), 3 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le rendement du FNB à gestion active d'actions privilégiées TD pour la période close le 31 octobre 2022 est le suivant : -14,20 % (1 an), 8,20 % (3 ans), S. O. (5 ans), S. O. (10 ans) et 3,28 % (depuis la création, le 8 novembre 2018). Les notes Lipper Leader correspondantes obtenues par le fonds pour la période close le 31 juillet 2022 se présentent comme suit : S. O. (1 an), 5 (3 ans), S. O. (5 ans), S. O. (10 ans).

Au sujet des prix Refinitiv Lipper

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays, les prix Refinitiv Lipper hautement respectés récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont offert un solide rendement ajusté en fonction du risque par rapport aux fonds comparables et poussent le monde des placements à privilégier les fonds les plus performants. Le mérite des gagnants repose entièrement sur des critères objectifs et quantitatifs. Ce mérite, associé à la portée inégalée des données sur les fonds, confère un prestige incontestable et assure la valeur durable des prix. Cette remarquable remise de prix, qui repose sur des données sur les fonds réputées et sur une méthodologie exclusive, reconnaît l'excellence dans la gestion de fonds.

À propos de Refinitiv

Refinitiv, entreprise du London Stock Exchange Group (groupe LSE), est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de données financières et d'infrastructures de gestion de données. Avec un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars, plus de 40 000 clients et 400 000 utilisateurs finaux dans 190 pays, Refinitiv soutient les participants du marché financier mondial. Nous fournissons des perspectives et des technologies qui permettent à nos clients de mettre en œuvre, en toute confiance, leurs décisions essentielles de placement, de négociation et relatives au risque. En combinant une plateforme ouverte unique à des données et une expertise de premier ordre, nous offrons aux gens des choix et des occasions, ce qui stimule le rendement, l'innovation et la croissance pour nos clients et partenaires.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 398 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 septembre 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

