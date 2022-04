Gestion de Placements TD Inc. aide sa clientèle à investir dans une optique de durabilité, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs à long terme

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Corporate Knights a dévoilé son classement annuel Responsible Funds - qui remplace le guide Eco-Funds - et trois fonds de placement Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) se classent en tête dans leur catégorie respective. Seuls les fonds qui ont un mandat axé sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont admissibles à ce classement. Voici les trois fonds de placement GPTD qui se sont distingués :

« En tant que gestionnaires d'actifs, l'investissement responsable est au cœur de notre philosophie de placement, a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD. C'est une vraie fierté de voir certains de nos fonds de placement axés sur les enjeux ESG trôner au sommet du classement de Corporate Knights, qui fait figure de leader d'opinion indépendant en développement durable au Canada. »

Corporate Knights note les fonds selon deux critères : 1) le rang centile du rendement net sur trois ans (50 % de la note), en appliquant sa méthodologie qui est fondée sur 24 indicateurs de rendement clés et est présentée dans le document Global 100 - The World's Most Sustainable Corporations 2022; et 2) le rang centile pondéré de la cote de durabilité selon l'analyse des placements (50 % de la note). La cote des fonds qui ont moins de trois ans est établie uniquement avec ce deuxième critère. Seuls les fonds qui ont un mandat axé sur les enjeux ESG figurent dans le classement. Le critère d'admissibilité est qu'au moins deux tiers des placements doivent faire partie de l'univers de recherche de Corporate Knights pour les fonds d'actions et au moins la moitié pour les fonds équilibrés et les fonds de titres à revenu fixe.

À GPTD, l'une de nos priorités est toujours d'offrir des solutions de placement durables et nous avons d'ailleurs récemment ajouté deux FNB ESG d'obligations de sociétés à notre gamme de solutions axées sur les enjeux ESG en pleine expansion, qui comprend des actions et des titres à revenu fixe. GPTD a fait le choix d'une approche d'investissement durable et s'engage également à titre d'investisseur institutionnel signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques et de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion.

Pour en savoir plus sur l'investissement durable et responsable, rendez-vous sur la page Investissement durable (ESG) de GPTD et consultez les rapports ESG 2021 du Groupe Banque TD.

À propos de Corporate Knights Inc.

Corporate Knights Inc. est une société de recherche, de médias et de conseils déterminée à décarboner l'économie de façon responsable. Elle plaide pour une économie durable en mettant en avant les mesures nécessaires qui assureront la prospérité de la planète et de la société. Son classement Responsible Funds 2022 aide les investisseurs et les spécialistes qui les conseillent à choisir des placements alignés sur leurs valeurs et leurs ambitions. Pour y voir plus clair en cette période de troubles, nous avons classé plus de 1 500 fonds communs de placement et FNB en fonction de leur rendement financier et de leur durabilité, notamment les engagements à l'égard des facteurs ESG.

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d'investir dans les Fonds, veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts; ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

L'indice MorningstarMD Canada Sustainability ExtendedMS est une marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD (le « FNB TD ») n'est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans ce FNB.

L'indice MorningstarMD US Sustainability ExtendedMS est une marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD (le « FNB TD ») n'est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans ce FNB.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 453 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2021 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

