La vedette chinoise de la course d'obstacles, Wu Yanni, qui a participé récemment aux 31e Jeux mondiaux universitaires de la FISU, qui se sont tenus à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a récemment reçu un cadeau d'anniversaire spécial - une figurine d'elle-même imprimée en 3D.

Le modèle miniaturisé représentait Wu tenant Rongbao, la mascotte des Jeux mondiaux universitaires de Chengdu, d'une main et une torche de l'autre.

La photo montre une figurine imprimée en 3D de l’étoile chinoise de la course d’obstacles Wu Yanni. (PRNewsfoto/People's Daily)

« C'est incroyable », s'écria Wu en voyant les détails si réalistes, comme les brins de cheveux dans ses tresses. Elle était étonnée par la ressemblance si fidèle de cette figurine.

Une figurine de ce genre aussi exquise est offerte à tous les membres des délégations des Jeux mondiaux universitaires de Chengdu, dont les anniversaires de naissance ont eu lieu entre le 22 juillet et le 11 août dans un studio photo 3D de la station de travail Sci-tech Services du village des Jeux.

Le studio, qui couvre seulement sept mètres carrés, est équipé de 82 appareils photo qui peuvent prendre 800 photos d'une personne sous différents angles en trois secondes. Grâce à la modélisation par IA, le studio construit un modèle 3D réaliste de la personne, puis imprime la figurine avec de la résine photosensible.

Selon Gu Li, qui travaille au studio, ces figurines peuvent normalement être imprimées en hauteurs de 9 cm, 12 cm, 15 cm et 18 cm, et les détails sont mieux présentés sur les plus grandes. Elle a dit que les souvenirs reçus par les membres des délégations étaient la version de 18 cm.

« La technologie d'impression 3D est maintenant très avancée. Les figurines ne se décolorent pas facilement et peuvent être conservées pendant de nombreuses années », a-t-elle déclaré au People's Daily.

Transformant des photos 2D en modèles 3D, cette technologie ingénieuse insuffle de la chaleur aux souvenirs, créant des souvenirs précieux pour les participants du monde entier.

De nombreux athlètes ont fait la démonstration de leurs mouvements distinctifs en prenant des photos. Des représentants de diverses disciplines ont pris la pose que ce soit pour la gymnastique rythmique (Singapour), le grand écart debout, le tir à l'arc (Pologne) ou en portant un joli chapeau à l'effigie de Rongbao offrant un contraste saisissant. Certains se sont présentés devant les caméras en portant des maillots de bain et des médailles.

Les figurines variées et si réalistes seront un souvenir unique des membres des délégations du monde entier des Jeux mondiaux universitaires de Chengdu.

Gu Li a dit qu'un entraîneur brésilien avait récemment amené un groupe d'athlètes pour la fabrication de leur figurine. Ils sont venus au studio très tôt pendant deux jours consécutifs, impatients de recevoir leurs modèles finis.

Pour répondre à la demande, le temps de production normal de 15 jours a été réduit à 4 jours. Jusqu'à présent, plus de 100 personnes de dizaines de délégations ont reçu leurs cadeaux d'anniversaire du studio.

Cela fera efficacement la promotion de la technologie et de la culture de la Chine lorsque les participants rapporteront chez eux des souvenirs ayant des caractéristiques chinoises et de Chengdu, a déclaré He Xingcheng, directeur commercial de SW 3D, l'entreprise qui dirige le studio.

Outre le studio, il existe de nombreux autres produits technologiques qui apportent de la commodité aux « villageois », notamment un système d'interprétation en ligne intelligent qui prend en charge 83 langues, un gilet de refroidissement qui maintient une température constante de 23 degrés Celcius, et un barista robotisé qui peut fabriquer un café personnalisé en 90 secondes. Les Jeux mondiaux universitaires de Chengdu ont tout simplement émerveillé le monde avec leurs technologies.

