BEIJING, 5 mars 2025 /CNW/ -- Un rapport du journal People's Daily : Dans le district de Futian à Shenzhen, une cohorte de 70 systèmes d'intelligence artificielle désignés « personnel numérique » a amorcé un changement de paradigme dans les opérations administratives. Conçus avec les architectures cognitives de DeepSeek, ces systèmes atteignent une précision de traitement de documents supérieure à 95 % tout en réduisant les temps de traitement jusqu'à 90 %. Parallèlement, ils optimisent la coordination interministérielle grâce à une amélioration de 80 % de l'efficacité de la distribution des tâches.

Les paramètres opérationnels s'étendent sur plus de 240 scénarios de gouvernance, qui englobent la gestion des documents, les services civils, les protocoles de réponse aux crises et les initiatives de développement économique. Cette mise en œuvre technologique reflète l'accélération par la Chine de l'adoption de solutions d'IA générative, car de nombreuses municipalités intègrent désormais des systèmes de réseaux neuronaux pour affiner les processus bureaucratiques et élever les normes de service civique grâce à des cadres de gouvernance automatisés.

La zone de développement économique et technologique de Pékin a mis en œuvre des systèmes de réseaux neuronaux pour contrôler le marché, ce qui a permis de tripler le débit opérationnel dans l'application de la réglementation. L'interface IA de l'assurance maladie de Hangzhou gère environ 70 % des demandes des citoyens grâce à des protocoles de reconnaissance vocale, et son équivalent textuel traite 90 % des consultations écrites grâce à des cadres d'analyse sémantique. La plateforme de gestion des urgences de Nanjing affiche un taux de conformité réglementaire de 95 % en produisant des documents sur les incidents dans des plages opérationnelles de 300 secondes.

De nombreuses administrations provinciales, dont Shenzhen et Guangzhou, mettent désormais en œuvre les architectures cognitives de DeepSeek au sein des écosystèmes administratifs, établissant des pipelines de génération de contenu automatisée afin d'optimiser la réactivité administrative. Cette intégration des réseaux neuronaux à l'échelle nationale témoigne de la transition systématique de la Chine vers des modèles de gouvernance fondés sur les données, dans la mesure où les systèmes intelligents remplacent progressivement les flux de travail manuels dans les domaines de l'application des réglementations, de la coordination de la santé publique et des opérations d'atténuation des crises.

Les cadres de gouvernance intelligente de la Chine vont désormais au-delà de l'optimisation administrative pour réorganiser les paradigmes de gestion métropolitaine. Guiyang, une municipalité aux contraintes topographiques historiquement accablées par la saturation chronique du réseau routier, a mis en œuvre une plateforme cognitive d'orchestration du trafic qui s'est révélée efficace sur le plan opérationnel.

Le système synthétise l'infrastructure de surveillance municipale avec la télémétrie de navigation commerciale, en utilisant l'analyse prédictive pour modéliser les mouvements des véhicules. Pendant les heures de pointe, cette architecture permet de réajuster automatiquement la synchronisation des signaux à 31 carrefours artériels. Les mesures préliminaires indiquent des réductions mesurables des embouteillages, et un habitant de la ville a noté « des améliorations sensibles de la fluidité de la circulation ».

Le professeur Wu Yiping, de l'école d'économie publique et d'administration de l'université de finances et d'économie de Shanghai, a salué cette initiative comme une avancée décisive en matière d'innovation administrative. « L'intégration de systèmes d'IA générative comme DeepSeek dans les opérations municipales pourrait révolutionner la prestation de services grâce à une production de contenu optimisée et à des interfaces numériques réactives », a-t-il affirmé, soulignant le potentiel de la technologie pour recalibrer les cadres de gestion urbaine en fonction des exigences contemporaines.

Tout en reconnaissant ces avantages opérationnels, les analystes préviennent que les implications en termes de main-d'œuvre nécessitent un examen rigoureux. Les observateurs du secteur s'accordent à dire que même si la gouvernance améliorée par l'IA peut rationaliser les fonctions répétitives, il subsiste des limites concernant la fiabilité des ensembles de données, les vulnérabilités en matière de cybersécurité et l'évolutivité de la mise en œuvre. Ils soulignent surtout que les compétences humaines en matière d'innovation stratégique, d'engagement empathique et d'arbitrage politique nuancé restent des atouts irremplaçables dans l'administration publique.

« Les systèmes d'IA fonctionnent comme des instruments administratifs utilisés dans le cadre de protocoles de surveillance humaine définis, plutôt que comme des entités autonomes chargées de l'élaboration des politiques », a précisé Gao Zeng, directeur adjoint de l'administration des services et des données du gouvernement du district de Futian.

Dans le district de Putuo à Shanghai, le fonctionnaire Lu Yao a noté une préférence persistante pour les relations interpersonnelles malgré les avancées technologiques. « Alors que les réponses générées par les algorithmes témoignent d'une compétence technique, les électeurs apprécient toujours le rapport interpersonnel irremplaçable cultivé par l'échange humain direct », a observé M. Lu, soulignant l'importance durable du dialogue empathique dans les affaires civiques.

M. Lu soutient que la principale contribution de l'IA à la gouvernance communautaire réside dans sa capacité à réduire les lourdeurs bureaucratiques. En automatisant les flux de travail administratifs, les fonctionnaires gagnent une marge de manœuvre essentielle pour donner la priorité aux initiatives participatives dans les quartiers et résoudre des problèmes sociétaux complexes, a-t-il fait valoir.

Alors que les solutions algorithmiques remodèlent de plus en plus les cadres institutionnels, les décideurs politiques sont confrontés à la nécessité d'harmoniser l'automatisation opérationnelle avec les compétences intrinsèquement humaines relatives au discernement éthique. Les analystes suggèrent que ce délicat équilibre symbiotique pourrait éventuellement redéfinir l'efficacité du secteur public en fusionnant la précision informatique avec des paradigmes de service psychologiquement adaptés.

