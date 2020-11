La Baie d'Hudson lance également de nouvelles cartes-cadeaux virtuelles qui peuvent être personnalisées avec l'ajout de messages et d'une photo de la personne offrant le cadeau. Les cartes-cadeaux virtuelles peuvent être achetées à tout moment et leur livraison est programmée, de sorte qu'elles arrivent dans la boîte de réception d'une personne chanceuse exactement au bon moment. Les cartes-cadeaux La Baie d'Hudson ne comportent pas de date d'expiration.

« Nous savons que nos clients font des choix et cherchent des produits plus durables qui contribuent au bien-être de notre planète. En tant que détaillant avec une mission, nous nous efforçons de toujours nous améliorer, ce qui inclut la réduction de notre empreinte écologique. La Baie d'Hudson supprime progressivement toutes ses cartes-cadeaux en PVC et, à l'avenir, n'offrira plus que des cartes-cadeaux en papier ou virtuelles qui pourront être utilisées à La Baie d'Hudson ou à labaie.com », déclare Meghan Nameth, chef du marketing de La Baie d'Hudson.

Les clients peuvent se procurer les cartes-cadeaux dès aujourd'hui, en magasin et à labaie.com, et choisir entre deux modèles sans plastique conçus pour les fêtes auxquels ils peuvent appliquer une valeur comprise entre 10 $ et 5 000 $. De plus, avec tout achat de carte-cadeau de 100 $ ou plus effectué en magasin du 20 au 29 novembre, les clients recevront une carte-cadeau promotionnelle additionnelle de 15 $, échangeable du 2 au 24 décembre, juste à temps pour les fêtes.

Les nouvelles cartes-cadeaux largement recyclables conservent la durabilité des précédentes cartes en PVC. Résistantes à l'eau et incassables, elles sont le cadeau écologique idéal avec leurs motifs festifs et amusants.

CARTE-CADEAU ADDITIONNELLE ET PLANS DE PAIEMENT À LA BAIE D'HUDSON

Cartes-cadeaux pour entreprises : Vous souhaitez offrir un cadeau à des clients ou à vos employés? La Baie d' Hudson offre des rabais incitatifs aux entreprises pour les achats de cartes-cadeaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à [email protected] .

Vous souhaitez offrir un cadeau à des clients ou à vos employés? La Baie d' offre des rabais incitatifs aux entreprises pour les achats de cartes-cadeaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à . Échange de cartes-cadeaux : Vous n'êtes pas satisfait de la carte-cadeau que vous avez reçue d'une autre compagnie? Avisez CardSwap ici , échangez-la pour une carte-cadeau virtuelle La Baie d' Hudson et recommencez à magasiner après aussi peu que deux jours ouvrables.

Vous n'êtes pas satisfait de la carte-cadeau que vous avez reçue d'une autre compagnie? Avisez CardSwap , échangez-la pour une carte-cadeau virtuelle La Baie d' et recommencez à magasiner après aussi peu que deux jours ouvrables. Achetez maintenant, payez plus tard : La Baie d' Hudson est heureuse de proposer à ses clients un programme permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard par l'entremise de PayBright, afin d'aider à réduire le stress financier lié au paiement d'un seul coup d'un montant pendant la période de pointe des achats des fêtes. À partir du 24 novembre, les clients magasinant à labaie.com peuvent choisir de payer en quatre versements bimensuels sans intérêt .

La Baie d' est heureuse de proposer à ses clients un programme permettant d'acheter maintenant et de payer plus tard par l'entremise de PayBright, afin d'aider à réduire le stress financier lié au paiement d'un seul coup d'un montant pendant la période de pointe des achats des fêtes. À partir du 24 novembre, les clients magasinant à labaie.com peuvent choisir de payer en quatre versements bimensuels . Vous avez besoin d'aide supplémentaire? Apprenez-en plus sur les services des fêtes offerts à La Baie d' Hudson en cliquant ici .

1 En fonction d'un million de cartes-cadeaux en PVC émises chaque année selon Neenah Paper EnviroCalculator en 2018.

2 Selon l'EPA.

