Des espaces communautaires nouveaux et améliorés pour les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard

MONTAGUE, PE, le 30 août 2019 /CNW/ - Le fait d'investir dans des infrastructures sociales et récréatives où les gens peuvent se réunir et demeurer actifs permet de créer des collectivités dynamiques et inclusives et de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé un financement fédéral-provincial conjoint de 1,2 million de dollars pour trois projets visant à améliorer les infrastructures récréatives et communautaires de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les visiteurs du réseau de sentiers forestiers Dromore profiteront d'une expérience de randonnée améliorée grâce à l'ajout d'un trottoir de bois de 150 mètres qui leur offrira un passage sécuritaire et accessible au-dessus des milieux humides et de nouveaux escaliers qui leur permettront d'atteindre de manière plus sécuritaire la berge de la rivière Pisquid.

Dans la réserve de Scotchfort, la construction du nouveau centre communautaire Epekwitk Mena'ta'taqug permettra à la communauté autochtone locale d'accéder à des services communautaires essentiels et de profiter de nouvelles possibilités sur les plans social, économique et des loisirs. Il servira également de bureau satellite pour la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard et la Première nation Abegweit.

À Montague, l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation et de déshumidification du centre récréatif Town and Country Aquatics Plus améliorera l'efficacité énergétique globale du bâtiment, ce qui permettra de réduire les coûts d'exploitation de la collectivité et de faire en sorte que les résidents puissent continuer de profiter des installations pendant encore de nombreuses années.

Une fois terminés, ces projets se traduiront par des espaces communautaires sécuritaires, accessibles et inclusifs où les résidents pourront accéder à des services essentiels, participer à des programmes sociaux et récréatifs dynamiques et adopter des modes de vie sains et actifs pour des années à venir.

« Des infrastructures et des espaces récréatifs modernes sont essentiels à la création de collectivités saines et dynamiques où les habitants de l'Île peuvent se réunir, exprimer des intérêts communs et profiter de nouvelles occasions. Ces projets amélioreront non seulement la qualité de vie des résidents de ces collectivités, mais ils contribueront aussi à créer un milieu où les gens veulent demeurer à long terme, ce qui contribuera à la croissance économique de l'Île dans son ensemble. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Qu'il s'agisse des sentiers élargis de Dromore ou des espaces récréatifs et communautaires de Scotchfort et de Montague, investir dans les priorités locales signifie que le financement des infrastructures est utilisé à bon escient au profit de toute la province. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural, du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural, du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'œuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



l'infrastructure.

Le financement conjoint accordé dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada permettra de soutenir les trois projets suivants à l'Île-du-Prince-Édouard, lesquels prévoient des améliorations aux infrastructures communautaires, de loisirs et d'énergie verte.

Le gouvernement du Canada investit plus d'un million de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructure verte et Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 264 000 $, et les bénéficiaires fournissent le reste du financement.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Fonds Financement fédéral Financement provincial Financement du bénéficiaire Sentier de randonnée pédestre de Dromore Dromore Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives 10 289 $ 8 573 $ 8 276 $ (Prince Edward Island Trails Inc.) Centre Epekwitk Mena'taqug Scotchfort Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives 816 000 $ 88 800 $ 346 400 $ (Première Nation d'Abegweit) Déshumidification, remplacement des échangeurs d'air et isolation du centre Town and Country Aquatics Plus (TCAP) Montague Infrastructure verte 200 000 $ 166 650 $ 58 350 $ (TCAP Co-operative Ltd.) 150 000 $ (Club Rotary de Montague)

