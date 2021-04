Ce pôle, qui a pour nom Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale , résulte de la collaboration des entreprises suivantes : iA Groupe financier, le Port de Québec et ses partenaires (Groupe Desgagnés, Groupe Océan, QSL, G3 Canada Limited, IMTT, Béton provincial), Beneva (née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance), Promutuel Assurance, Beenox et Coveo. Ce regroupement d'entreprises travaille en étroite collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale sera situé au nouveau terminal de croisière du Port de Québec, localisé au quai 30, situé au 300, rue de l'Estuaire (voir le plan en annexe). Le Port de Québec a gracieusement offert ce site exceptionnel en raison notamment de la grande capacité d'accueil, de la qualité des installations ainsi que de l'accès à du stationnement gratuit.

Le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale sera ouvert à la population de la Capitale-Nationale, incluant les quelque 15 000 employés des entreprises participantes et les membres de leurs familles immédiates, toujours en suivant l'ordre de priorité établi par le gouvernement du Québec.

Au total, il est prévu que le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale puisse vacciner environ 25 000 personnes (50 000 doses de vaccin), et ce, à compter de la fin mai. Ce pôle devrait être en service jusqu'en septembre prochain. Les entreprises participantes se sont engagées à assurer les coûts de la mise en place et du fonctionnement du pôle, ce qui inclut le site, le personnel et tout le soutien logistique.

Les réservations pour s'y faire vacciner se feront, à une date ultérieure, par l'entremise de la plateforme Clic Santé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Plus de détails concernant le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale seront rendus publics dans les meilleurs délais.

Citations des dirigeants des entreprises participantes :

« La raison d'être de iA Groupe financier, c'est d'assurer la paix d'esprit de nos clients. Participer à l'effort de vaccination, c'est notre façon de contribuer à cette paix d'esprit, pour nos employés et pour notre communauté. »

- Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier

« L'Administration portuaire de Québec et ses partenaires prennent part activement à cette initiative depuis sa genèse et sont heureux de pouvoir contribuer à cet élan de solidarité en mettant à contribution l'utilisation de son tout nouveau terminal de croisières de même qu'en mobilisant son équipe opérationnelle et de sécurité pour ce pôle de vaccination. Cette initiative est toute naturelle pour nous alors que nous nous engageons chaque jour afin d'assurer la santé et la sécurité de tous les travailleurs essentiels sur le territoire, des visiteurs et du personnel navigant. Il est tout naturel que cet élan s'étende à porter main forte à la communauté de Québec. »

- Mario Girard, président-directeur général de l'Administration portuaire de Québec

« Je suis très heureux et fier que Beneva se joigne à cet effort commun pour soutenir le déploiement de la vaccination dans la région de Québec. La crise sanitaire nous touche toutes et tous depuis plus d'un an. Il est primordial pour notre organisation d'être solidaire et de contribuer aux activités permettant le plus rapidement possible à la population de retrouver une vie normale. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons nous sortir de cette pandémie. »

- Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva

« Promutuel Assurance est fière de participer à l'effort de vaccination des Québécois contre la COVID-19. Plus que jamais, la solidarité et l'entraide doivent être au cœur de nos actions pour aider à freiner la propagation du virus. Cet effort commun des entreprises de la région de Québec est un bel exemple de solidarité et nous sommes heureux d'en faire partie, tant pour nos employés et leurs familles que pour notre communauté. »

- Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance

« Depuis le début de la pandémie, nous avons déployé de nombreux efforts afin d'assurer la santé et la sécurité de tous nos employés qui sont au cœur de nos priorités. Nous souhaitons maintenant donner un effort supplémentaire en contribuant à cet élan de solidarité à Québec afin de lutter tous ensemble contre cette pandémie mondiale. »

- Nour Polloni, co-directrice de studio et Thomas Wilson, co-directeur de studio chez Beenox

« Pour Desgagnés, participer à la santé et au mieux être collectif par la vaccination va bien au-delà du devoir, c'est un privilège. »

- Louis-Marie Beaulieu, président du conseil et chef de la direction de Desgagnés

« En tant qu'acteur essentiel dans la continuité de la chaine logistique et de l'approvisionnement maritime, il est important pour nous de contribuer à l'effort collectif de vaccination, tout en en assurant la santé et la sécurité de nos travailleurs et de leur famille. »

- Jacques Tanguay, président et chef de la direction de Groupe Océan

« La santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et des communautés où nous sommes implantés sont une priorité de tous les instants. Nous sommes heureux de mettre l'épaule à la roue de cette importante mission logistique collective de vaccination en supportant un déploiement efficace, rapide et accessible sur le territoire pour nous permettre, enfin, d'aspirer à des jours meilleurs. »

- Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL

« Pour G3 Canada, la santé et la sécurité sont la priorité numéro 1 et nous sommes heureux de contribuer à cet effort collectif pour assurer la santé et la sécurité de notre communauté. »

- Philippe Bélanger, directeur des opérations - Est du Canada chez G3 Canada Limited

« Depuis toujours, la priorité de IMTT-Québec est la santé et la sécurité de ses employés. C'est pour cette raison que nous avons accepté avec empressement de participer activement à ce projet de centre de vaccination. Nous espérons que les efforts de tous les acteurs impliqués dans ce projet feront une différence dans ce combat contre la pandémie mondiale et qu'ils permettront à nos précieux employés et à nos concitoyens de la Capitale-Nationale de revenir à une vie un peu plus normale, le plus rapidement possible. »

- Mike Kelly, vice-président et directeur du terminal chez IMTT-Québec

« Nous sommes très fiers de participer à l'effort de vaccination Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale, ce qui permettra de contribuer à la sécurisation de la santé de nos précieux employés ainsi que celle de toute notre communauté. »

- André Bélanger, président de Béton Provincial

« Nous sommes très fiers que Coveo puisse jouer un rôle actif dans cet effort de vaccination. En unissant nos forces avec plusieurs entreprises de la Capitale-Nationale, nous sommes heureux de contribuer et de permettre aux gens de la région, nos employés ainsi que les membres de leur famille l'accès au vaccin. La dernière année a été très éprouvante pour tous, nous sommes donc honorés d'offrir, par cette initiative, l'espoir d'un avenir sain et sécuritaire. »

- Louis Têtu, chef de la direction de Coveo

SOURCE Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale

