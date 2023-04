HAIKOU, Chine, 17 avril 2023 /CNW/ - Un reportage du Centre multimédia international de Hainan (HIMC).

La troisième exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE ou exposition de Hainan) est en cours à Haikou, la capitale de la province la plus méridionale de la Chine, Hainan. L'exposition de Hainan offre à des marques spécialisées du monde entier de vastes perspectives d'affaires, car de nombreuses entreprises étrangères se tournent vers la zone portuaire de libre-échange de Hainan pour devancer leur entrée sur le marché chinois.

Les halls d’exposition du Centre international de congrès et d’exposition de Hainan étaient bondés de visiteurs lors de la première journée d’ouverture au public du troisième CICPE, le 14 avril 2023. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Le pavillon Pernod Ricard au troisième CICPE. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Le 10 avril, le jour de l'ouverture de la CICPE, la plus grande entreprise de café d'Indonésie, Kapal Api Group, a ouvert son tout premier établissement en Chine au centre commercial Nⁿ Park de Haikou, en collaboration avec Mushan Coffee de Hainan.

« Les politiques de la zone portuaire de libre-échange de Hainan seront très utiles pour l'importation et la transformation de produits. C'est pourquoi Kapal Api a choisi Hainan comme tremplin pour accéder au marché chinois », a déclaré Robin Setyono, chef de la direction de Kapal Api Group. Il a ajouté que son entreprise s'associerait à Mushan Coffee de Hainan pour prendre de l'expansion sur le marché chinois du café.

À l'exposition de Hainan de cette année, le géant mondial des cosmétiques Estée Lauder Companies a présenté 14 de ses marques distinctives. Le 11 avril, lors de l'ouverture du pavillon, le président monde d'Estée Lauder Travel Retail Worldwide, Israel Assa, a annoncé que le groupe continuerait d'étendre ses activités à Hainan et d'innover pour améliorer l'expérience d'achat des touristes avec des scénarios nouveaux et des produits novateurs de grande qualité.

Au cours de la CICPE, Estée Lauder a signé un accord de coopération avec le Bureau de développement économique international de la province de Hainan et le comité de gestion de la zone franche étendue de Haikou et annoncé que son centre logistique de commerce hors-taxe de la zone Asie-Pacifique et son siège social de la région de la Chine seraient établis dans la zone portuaire de libre-échange de Hainan.

Pernod Ricard, un grand vendeur de vins et de spiritueux à l'échelle mondiale, a exposé ses produits à la CICPE au cours des trois dernières années et y a présenté plusieurs de ses marques cette année, dont le célèbre producteur de cognac Martell. Cette société a annoncé que Sanya, une ville de la côte sud de Hainan, serait le deuxième emplacement du programme de protection de l'écosystème de mangrove de Martell.

Plus de 3 300 marques haut de gamme de 65 pays et régions participent au salon de Hainan cette année. Les statistiques montrent qu'entre le 10 avril et le 14 avril, plus de 240 000 personnes ont visité le centre international d'exposition et de conférence de Hainan, où se tient la CICPE, pour voir les derniers produits de consommation du monde entier.

