Des entreprises de détatouage offrent aux amoureux un nouveau départ à l'occasion de la Saint-Valentin

Juste à temps pour la Saint-Valentin et toutes les possibilités qui découlent de cet événement, les quatre plus grandes entreprises de détatouage de l'Amérique du Nord, soit Eraser Clinic (10 points de service au Texas), Invisible Ink (18 points de service dans le centre et le sud-est des États-Unis), The Finery (6 points de service dans le nord-est des États-Unis) et Precision Laser (Toronto), s'associent pour donner de l'amour à leur clientèle. Ces entreprises ont accepté de venir en aide à celles et à ceux qui souhaitent s'affranchir de leur passé en faisant retirer le nom ou les initiales d'un ancien amour, ou encore un jonc de mariage tatoué. La première séance est offerte gratuitement, sans question ni discussion.