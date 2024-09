Des efforts qui portent leurs fruits : reprise des services en ophtalmologie à Mont-Laurier

QUÉBEC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, annoncent que les services en ophtalmologie seront bientôt de retour à Mont-Laurier. La députée, le ministre et les équipes locales ont conjugué leurs efforts afin d'améliorer l'accès à des soins de proximité dans la région.

L'équipe d'ophtalmologistes de Sainte-Agathe-des-Monts, accompagnée de personnel de soutien, se déplacera maintenant à Mont-Laurier pour y recevoir les patients et patientes. Grâce à l'engagement du personnel et des médecins, cette réorganisation permettra d'assurer des services de proximité à la population.

Rappelons qu'il n'y avait plus de services en ophtalmologie sur le territoire du réseau local de services (RLS) Antoine-Labelle depuis mars 2020. Depuis, les citoyens et citoyennes étaient orientés au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sainte-Agathe-des-Monts afin de recevoir les soins auparavant donnés à l'Hôpital de Mont-Laurier. Les traitements étant récurrents, les patients et patientes, dont la condition nécessite souvent qu'ils soient accompagnés, devaient effectuer de nombreux déplacements.

Finalement, les équipes tiennent à remercier la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier, qui assurera le financement des équipements médicaux requis.

Citations :

« Améliorer l'accès aux soins et aux services de proximité est notre priorité dans le cadre du Plan santé. En ce sens, le retour des services en ophtalmologie à Mont-Laurier est une excellente nouvelle. Ces services sont très importants pour des milliers de personnes de la région. Je tiens à souligner la collaboration et la détermination de tous ceux et celles qui travaillent pour ramener les services le plus tôt possible à Mont-Laurier. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La reprise des services d'ophtalmologie à Mont-Laurier est très réjouissante pour les gens d'ici. Elle évitera à un grand nombre de patientes et de patients de devoir se déplacer sur une longue distance pour recevoir leur traitement. Je remercie les équipes qui, constatant le besoin de la population, se sont mobilisées pour améliorer les soins de proximité. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les usagers et usagères de la région d'Antoine-Labelle. Nous avons à cœur d'offrir des soins et des services près de la population. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent à la réalisation de cette reprise de service, et plus particulièrement la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier pour son apport si précieux à ce projet. »

Julie Delaney, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) des Laurentides

