HUNTINGDON, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La Corporation de l'employabilité et du développement économique (CEDEC) accueille le rapport du Comité permanent sur les langues officielles de la Chambre des communes du Canada.

Le rapport endosse le développement économique collaboratif comme étant « un des modèles socioéconomiques les mieux adaptés aux besoins des communautés d'expression anglaise du Québec. » Il recommande que le gouvernement tienne compte « … du développement économique collaboratif dans la mise en œuvre des mesures positives visant le développement socioéconomique » de la communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) du Québec.

John Buck, le président-directeur général de la CEDEC, a fait valoir que « le développement économique est un effort d'équipe. Travailler ensemble pour tirer parti des atouts de la CLOSM du Québec à l'échelle locale, régionale et provinciale est la meilleure garantie de répondre aux besoins de développement économique de la communauté », insista-t-il. « Le soutien du Comité pour une collaboration est un principe directeur fondamental de la future politique fédérale et du financement de mesures », affirma John Buck.

Le rapport propose aussi que le gouvernement adopte une stratégie en matière d'emploi pour les Québécois d'expression anglaise. « Encore une fois, la recommandation fait écho à la Stratégie de développement de la main-d'œuvre pour la CLOSM du Québec publiée la semaine dernière par la CEDEC et y apporte un soutien politique parlementaire de haut niveau », souligna monsieur Buck.

Sylvia Martin-Laforge, la directrice générale du Quebec Community Groups Network (QCGN) a été encouragée par ce rapport. « La reconnaissance du Plan décennal de développement économique collaboratif de la CLOSM du Québec de la part du Comité permanent reflète un effort sincère de la part du Comité de promouvoir et de protéger les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada tout en répondant à leurs circonstances particulières », dit-elle. « De plus, indiqua madame Martin-Laforge, les incohérences dans le rapport au sujet des profils des personnes d'expression anglaise seront abordées par des mesures « pour et par » afin d'assurer que les actions posées pour le développement économique sont fondées sur les meilleures données probantes. »

La CEDEC est un organisme financé par le gouvernement fédéral et désigné comme responsable de la promotion et de la coordination du développement économique de la CLOSM du Québec, y compris le développement de la main-d'œuvre et le développement du marché du travail. Le QCGN est le principal défenseur des droits et de la vitalité de la CLOSM du Québec.

