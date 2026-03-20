Des députées libérales exigent des actions concrètes d'Hydro-Québec à la suite de la panne prolongée de la fin janvier

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - À la suite de la panne survenue à la fin janvier, qui a privé d'électricité plus de 15 000 résidents de Côte Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest et Notre-Dame-de-Grâce, les députées Élisabeth Prass et Désirée McGraw exigent des réponses et des actions concrètes de la part d'Hydro-Québec.

Une série de rencontres, convoquées conjointement par les deux députées et réunissant les maires des quatre municipalités touchées, le SPVM, le CIUSSS et Hydro-Québec, ont permis de faire le point sur les causes, les conséquences et les solutions liées à cette panne. Les députées libérales ont souligné leur rôle de relais entre les communautés affectées et la société d'État.

Les députées libérales ont demandé à Hydro-Québec comment elle compte mieux informer les citoyens de l'avancement des travaux et ont insisté sur l'importance de maintenir un dialogue transparent et soutenu, tant avec la société d'État qu'avec leurs concitoyens.

Le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a d'ailleurs adopté une motion demandant à Hydro-Québec de tenir une rencontre publique d'ici le mois de juin afin d'améliorer la communication en temps réel avec les résidents.

S'inspirant du modèle en santé, en éducation et en services sociaux, Mme McGraw et Mme Prass proposent la création d'un groupe de travail réunissant Hydro-Québec et des élus afin de mieux coordonner les communications et les interventions à mesure que progressent les travaux touchant la ligne électrique desservant chacune de ces communautés. Un tel mécanisme pourrait également contribuer à atténuer les risques, particulièrement lors de pannes majeures.

Citations

« À la lumière des leçons difficiles tirées de cette panne prolongée, qui a eu des répercussions disproportionnées sur NDG et Montréal-Ouest, j'espère qu'Hydro-Québec améliorera sa communication et sa coordination avec les élus, de même que sa réponse lors de futures crises. Nous continuerons de suivre de près cet important projet d'infrastructure, soit la modernisation du poste d'Hydro-Québec. »

-- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« La collaboration et une communication claire sont essentielles chaque fois que des travaux doivent être réalisés. En travaillant ensemble et en tenant tout le monde bien informé, nous pouvons nous assurer que les projets avancent de manière fluide et efficace. C'est ainsi que nous bâtissons la confiance avec la communauté et obtenons des résultats concrets. »

-- Élisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]