TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Brian Bloom et Jolyon Burton, l'équipe de Bloom Burton & Co. et des participants au congrès se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondial à la Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner le début du congrès annuel de 2024 de Bloom Burton & Co. consacré aux investisseurs en soins de la santé.

Le congrès annuel de Bloom Burton & Co. consacré aux investisseurs en soins de la santé réunit 66 des sociétés ouvertes et financées par des fonds de capital-risque les plus importantes ainsi que les sociétés en phase de précréation les plus prometteuses du secteur des soins de la santé. L'événement attire des investisseurs canadiens, américains et étrangers intéressés par les développements récents du secteur canadien des soins de la santé.

Bloom Burton & Co. est une société qui cherche à accroître les rendements dans le secteur des soins de santé pour les investisseurs et les entreprises. Bloom Burton dispose d'une équipe expérimentée de professionnels actifs dans les domaines médical, scientifique et des marchés des capitaux qui exercent un degré élevé de diligence qui, coordonnée à notre démarche entrepreneuriale et créative, aide nos clients dans la réalisation d'événements de monétisation appropriés. Bloom Burton et ses filiales offrent des services de collecte de capitaux, de conseils en matière de fusions et acquisitions, de recherche sur les actions, de conseil stratégique et de création et d'incubateur d'entreprises. Bloom Burton Securities Inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ainsi que du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.bloomburton.com/conference.

