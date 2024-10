Cambium et La vague s'allient pour propulser le réutilisable des petits commerces aux grandes épiceries.

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, Cambium, spécialiste des emballages alimentaires écoconçus, et La vague, organisme dédié à la transition écoresponsable des cafés et restaurants, lancent une nouvelle gamme de contenants réutilisables entièrement conçus et fabriqués au Québec. Ces derniers, pensés spécifiquement pour le réemploi, sont personnalisables et visent à faciliter l'adoption du réutilisable dans le secteur alimentaire.

Collaborer pour accélérer le changement

Crédit photo: Vincent Perrocheau (Groupe CNW/Cambium Distribution Inc.)

« Avec le soutien financier de RECYC-QUÉBEC, nous avons conçu des contenants avec des caractéristiques uniques pour qu'ils deviennent la référence au Québec. Tant dans les supermarchés que dans les petits cafés, la standardisation est essentielle pour permettre l'adoption généralisée des solutions réutilisables. Grâce à notre collaboration avec La vague, notre vision prend déjà forme, » affirme Annie Legroulx, Directrice de l'innovation chez Cambium.

En effet, avec le soutien du Chantier de l'économie sociale, financé par le gouvernement du Canada, La vague lance « La boite 2.0 ». Sur le même principe que « La tasse », présente dans plus de 450 commerces à travers le Québec, les citoyens peuvent obtenir un contenant réutilisable en payant un dépôt, remboursé lorsqu'ils le retournent dans un commerce participant. Les contenants sont ensuite lavés et remis en circulation.

« La culture du tout jetable n'est plus viable si nous voulons une industrie alimentaire forte et résiliente. En unissant nos forces, nous répondons aux besoins uniques des commerces. Nous sommes très fiers de cette collaboration, qui permet la réduction des déchets à la source, » ajoute Aurore Courtieux-Boinot, cofondatrice de La vague.

Une industrie en transition

Ce lancement intervient à un moment où les réglementations sur les articles à usage unique se multiplient et où consommateurs et commerçants sont en quête d'alternatives écologiques. Selon RECYC-QUÉBEC, chaque année, 45 000 tonnes de produits à usage unique se retrouvent dans les sites d'enfouissement au Québec. Avec cette gamme de contenants réutilisables, Cambium et La vague offrent une alternative pour consommer moins, mais mieux!

Lancement officiel et préventes

Cambium et La vague invitent les médias à découvrir cette gamme de contenants réutilisables et à rencontrer leurs dirigeantes. Les contenants sont actuellement en prévente sur le site de Cambium ou via « La boite 2.0 » pour les membres du réseau La vague.

À propos

Cambium

Cambium, entreprise montréalaise, se spécialise dans la conception et la distribution de solutions à emporter écoresponsables. Depuis son lancement en 2019, Cambium a accompagné plus de 600 clients à prendre le virage de l'écoresponsabilité en leur proposant les meilleures options à emporter.

La vague

Créée en 2019, La vague s'est donnée pour mission la recherche, le partage, le développement, la mise en place et la promotion de solutions écoresponsables applicables dans le domaine de la restauration et des cafés du Québec.

SOURCE Cambium Distribution Inc.

Planifier une entrevue ou obtenir plus d'informations : Annie Legroulx, Directrice de l'innovation chez Cambium, Experte en écoconception d'emballage alimentaire, [email protected], (514) 891-1676; Aurore Courtieux-Boinot, Cofondatrice de La vague, [email protected], (514) 836-4517