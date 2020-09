DEEP RIVER, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Investir dans le secteur forestier canadien en construisant des collectivités durables fait partie intégrante de notre avenir fondé sur l'énergie propre. C'est pourquoi le Canada favorise l'utilisation d'un matériau de construction écologique comme le bois dans les projets d'infrastructures.

Le secrétaire parlementaire Paul Lefebvre a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, l'octroi de près de 4 millions de dollars aux Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) en vue de la construction d'une série d'immeubles en bois massif sur le site des Laboratoires de Chalk River d'Énergie atomique du Canada limitée. M. Lefebvre a fait l'annonce pendant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, qui souligne le rôle essentiel de la forêt - cette précieuse ressource renouvelable qui façonne notre économie, notre histoire et notre identité - dans la vie quotidienne des Canadiens.

Le projet non seulement mettra en valeur l'utilisation du bois pour la construction de bâtiments non résidentiels de faible hauteur, mais il aidera aussi à réduire l'empreinte carbone du campus de Chalk River tout en contribuant à la bioéconomie du Canada, en pleine croissance.

Les fonds proviennent du programme Construction verte en bois de Ressources naturelles Canada qui met en évidence le leadership mondial du Canada dans les modes et techniques de construction en bois innovantes en encourageant l'utilisation du bois dans les projets de construction pour lesquels ce matériau est un choix moins habituel, comme les hauts bâtiments, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts.

Les projets de ce genre aideront le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques de 2030, car ils nous permettront de trouver des méthodes efficaces pour construire des bâtiments durables avec des produits du bois canadiens, et ce, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Le Canada est un chef de file mondial dans le développement de nouvelles façons d'utiliser le bois dans la construction, ce qui nous aide à atteindre nos objectifs climatiques et ouvre de nouveaux marchés pour le bois d'œuvre canadien. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Cet audacieux projet nous montre tous les avantages qu'il y a à utiliser des produits de bois massif pour construire des bâtiments industriels. Il confirme notre statut de chef de file de la transition vers un avenir sobre en carbone. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada

« La revitalisation des Laboratoires de Chalk River est une étape déterminante qui nous aidera à faire face aux défis de demain, dont la création d'un avenir sobre en carbone. L'utilisation de bois canadien pour la construction de nos nouvelles installations est en phase avec notre adhésion au concept de gérance environnementale. En bâtissant un campus de sciences et technologies nucléaires de classe mondiale durable, nous nous plaçons en bonne position pour être à l'avant-garde des sciences et de l'innovation. »

Richard Sexton

Président et premier dirigeant, Énergie atomique du Canada limitée

« Au nom de Laboratoires Nucléaires Canadiens, je tiens à remercier le secrétaire parlementaire Lefebvre d'avoir libéré du temps dans son horaire chargé pour venir visiter le campus de Chalk River et ainsi voir de près ce nouveau bâtiment moderne et durable. Nous sommes très fiers d'utiliser du bois comme principal matériau de construction structurelle pour nos nouveaux bâtiments, car c'est une ressource renouvelable, qui réduit l'empreinte carbone de notre campus de Chalk River. L'architecture de l'immeuble est également un hommage au riche héritage de la vallée de l'Outaouais dans les secteurs de l'exploitation forestière et du bois d'œuvre - un héritage qui fait notre fierté, particulièrement pendant la Semaine de l'arbre et des forêts. »

Joe McBrearty

Président-directeur général, Laboratoires Nucléaires Canadiens

Lien pertinent

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected] ; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca