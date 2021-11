QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 19 novembre 2021, plus de 20 000 élèves et étudiants du primaire à l'université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, près de 700 conférences en classe animées bénévolement par des centaines d'entrepreneurs passionnés! Voilà une belle manière de mettre à l'honneur l'aventure humaine d'entreprendre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

« En partageant leur parcours malgré leur horaire chargé, ces entrepreneurs offrent des modèles positifs et variés à des jeunes en pleine période de développement identitaire. Leurs expériences et leurs défis font écho à ceux vécus par les élèves ou étudiants, une façon de normaliser les réussites et les échecs et d'en sortir grandis », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« Prendre de mon temps pour animer une conférence et montrer aux élèves ou étudiants que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un choix possible, avec ses hauts et ses bas, est essentiel pour moi », soutient Andréanne Leduc, CPA, CA, fondatrice de Signé D.

« Pour le gouvernement du Québec, s'associer à la Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est permettre aux jeunes d'être témoins de l'aventure humaine d'entreprendre. Un élément clé pour stimuler l'esprit d'entreprendre et développer la culture entrepreneuriale de la relève québécoise », a conclu Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, au nom du Secrétariat à la jeunesse.

Des élèves de l'École Notre-Dame-d'Etchemin, du Centre de services scolaire des Navigateurs, ont vécu l'expérience en 2020 : « L'entrepreneure nous a parlé de son entreprise, de son cheminement et elle nous a rappelé qu'il était important de réaliser ses rêves. Ça nous a donné le goût de créer notre propre projet! »

Quelques-unes de ces rencontres seront partagées sur la page Facebook d'OSEntreprendre.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il sensibilise annuellement des milliers de jeunes du primaire à l'université partout au Québec, par des conférences gratuites offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, appuyée par le gouvernement du Québec.

