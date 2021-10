Leurs réactions sont vives, immédiates et spontanées. Ils sont séduits et charmés : « Il y a deux ans, je me souviens, j'étais absolument éblouie par le concept de votre spectacle et deux ans plus tard, je suis toujours éblouie. J'espère que ce spectacle, à l'image de l'œuvre de mon père, sera éternel », s'est exclamée avec beaucoup d'enthousiasme l'actrice Géraldine Chaplin lors d'une récente rencontre vidéo.

« Smile » - La chanson

« Smile » est le titre de la célèbre pièce composée par Charlie Chaplin pour la finale de son film Les Temps modernes, sorti au début de 1936. Le texte est écrit plusieurs années plus tard (1954) par deux paroliers américains. C'est à ce moment que naît la chanson que l'on connaît, interprétée à l'origine par Nat King Cole. Maintes fois reprise par de nombreux artistes de toutes les générations, « Smile » s'est rapidement imposée comme inspiration au titre du spectacle.

SMILE - Le spectacle

SMILE est un spectacle immersif sur l'œuvre de Charlie Chaplin sans qu'il n'y ait, sur scène, aucune incarnation du célèbre vagabond. C'est la rencontre de deux langages scéniques : celui de la pantomime, si exceptionnellement maîtrisée par Chaplin, et celui des prouesses chorégraphiées et acrobatiques du monde du cirque. Le langage du mouvement des acrobates est le plus proche de l'expression physique du Charlot créé par Chaplin. SMILE sera un spectacle non verbal et musical dont le potentiel évocateur et universel saura toucher tout le monde, les petits comme les grands.

