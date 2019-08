Des collectivités canadiennes reçoivent un soutien fédéral pour réduire la pollution, améliorer leur résilience au changement climatique et planifier leurs infrastructures locales

OTTAWA, le 30 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres, plus saines et plus sûres lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour leurs infrastructures publiques.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent plus de 2,5 millions de dollars dans les collectivités au moyen du Fonds municipal vert (FMV), du programme Municipalités pour l'innovation climatique (MIC) et du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM).

L'annonce a été faite par l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada et par Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités, la voix nationale des gouvernements municipaux.

Les projets annoncés aujourd'hui témoignent du travail accompli dans les municipalités de toute taille.

À Cold Lake en Alberta, le financement du FMV sert à mettre à l'essai un système de réacteur à biofilm à lit mobile afin d'améliorer la qualité des effluents et d'accroître la capacité de la lagune de l'usine de traitement des eaux usées, qui dessert environ 15 000 résidents de Cold Lake et la Première nation 149A de Cold Lake.

Grâce au programme MIC, la ville de Kingston, en Ontario remplace actuellement un autobus diesel de 2008 par un autobus électrique. Le nouvel autobus électrique, qui fait partie d'un parc plus important, offrira un service de transport en commun local et express sept jours par semaine dans les zones urbaines de Kingston et un service local à la collectivité voisine d'Amherstview et réduira les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la ville.

La municipalité de Saint-Ferdinand au Québec crée actuellement un programme de gestion des actifs municipaux grâce au financement du PGAM pour permettre à la municipalité de mieux planifier et de prévoir l'entretien, la réparation, la mise à niveau et le remplacement de l'équipement et des infrastructures municipaux.

Citations

« Tous les Canadiens devraient bénéficier d'infrastructures modernes, résilientes et vertes qui leur donnent un meilleur chez-soi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les municipalités qui prennent des mesures pour réduire la pollution, se préparer et s'adapter aux nouvelles réalités du changement climatique et améliorer la façon dont elles gèrent leurs infrastructures existantes. Ces investissements se traduiront par des collectivités plus sûres, plus propres et plus saines qui donneront à tous les Canadiens plus de possibilités de réussir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gouvernements municipaux possèdent près de 60 % des infrastructures publiques qui soutiennent l'économie nationale et la qualité de vie des Canadiens. C'est le fondement des collectivités vivables et compétitives -- et du Canada. Grâce à un solide partenariat établi entre le gouvernement fédéral et les municipalités, ils tirent le meilleur parti des outils à leur disposition pour les renforcer et améliorer la vie des Canadiens. »

Bill Karsten, président, Fédération canadienne des municipalités

Les faits en bref

Le Fonds municipal vert (FMV) soutient des projets proposant des solutions novatrices aux défis environnementaux. Ces projets améliorent la qualité de l'air, de l'eau et des terrains. En outre, ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre, en plus de procurer des avantages économiques et sociaux aux collectivités locales.

Grâce au FMV, les municipalités peuvent partager les leçons tirées des projets réalisés et la réussite des nouveaux modèles pour faire progresser la durabilité de l'environnement dans les collectivités de toutes les tailles dans l'ensemble du Canada . Mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le FMV est un programme financé par le gouvernement du Canada . Le budget de 2019 a ajouté la somme de 950 millions de dollars pour le FMV afin d'accroître l'efficacité énergétique dans le milieu bâti.

. Mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le FMV est un programme financé par le gouvernement du . Le budget de 2019 a ajouté la somme de 950 millions de dollars pour le FMV afin d'accroître l'efficacité énergétique dans le milieu bâti. Le programme Municipalités pour l'innovation climatique (programme MIC) aide les municipalités et les organisations partenaires en fournissant du financement, des formations et en diffusant les connaissances. Il vise à inciter les municipalités canadiennes à mieux se préparer aux nouvelles réalités des changements climatiques, et à s'y adapter, ainsi qu'à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le programme MIC est un programme quinquennal de 75 millions de dollars mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada .

. Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités à fonder leurs décisions d'investissement en infrastructures sur de saines pratiques de gestion des actifs. Le programme propose des formations en gestion des actifs, du financement et un partage d'informations donnant aux municipalités un accès aux données nécessaires pour une planification efficace. Mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le PGAM est un programme quinquennal de 50 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada . Le budget 2019 a ajouté la somme de 60 millions de dollars au programme afin d'aider les petites collectivités à obtenir des formations appliquées sur la façon de dresser un inventaire, d'accroître et d'entretenir les actifs en matière d'infrastructures.

Produit connexe

Document d'information : Des collectivités canadiennes reçoivent un soutien fédéral pour réduire la pollution, améliorer leur résilience au changement climatique et planifier leurs infrastructures locales.

Liens connexes

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada (Version PDF)

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Financement de la FCM

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; FCM - Relation avec les médias, 613-907-6395, media@fcm.ca; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca