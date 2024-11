Des collations si spectaculaires qu'elles méritent une suite : profitez d'un remplissage GRATUIT à l'achat de collations de grand format chez Cineplex

Cineplex offre un rapport qualité-prix encore meilleur pour ses collations

TORONTO, le 22 nov. 2024 /CNW/ - (TSX: CGX) - Votre expérience de collation au cinéma prend toute son ampleur avec des collations épiques qui méritent une suite! En tant que chef de file du divertissement et des médias au Canada, Cineplex est heureuse de lancer son programme de remplissage gratuit, qui permet à ses invités de profiter encore plus de leur expérience, tout en savourant leurs collations préférées au cinéma. Pour en profiter, il leur suffit d'acheter un maïs éclaté ou une boisson en fontaine de grand format dans les cinémas Cineplex de tout le pays pour porter leur expérience de grignotage vers de nouveaux sommets.

« Offrir à nos invités un remplissage gratuit de leur maïs éclaté et de leur boisson en fontaine de grand format leur permet de profiter pleinement de leurs collations au cinéma et même d'en avoir assez pour finir de les savourer à la maison », a déclaré Kevin Watts, vice-président directeur, Cinémas et destinations de restauration et de divertissement, Cineplex.

Achetez un maïs éclaté ou une boisson en fontaine de grand format au cinéma ou par l'entremise de la commande mobile de Cineplex et rendez-vous aux comptoirs alimentaires pour un remplissage gratuit! Offre valable le même jour, lors de la même visite. Cette offre ne s'applique pas aux commandes avec livraison.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 168 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média) et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique ou CMN). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

