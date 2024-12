ROME, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Pourquoi privilégier le bio ? Sans aucun doute, les produits biologiques offrent plus de saveurs et apportent davantage de bienfaits pour la santé, notamment avec les farines et semoules fabriquées en Europe. C'est l'engagement de "Pure Flour from Europe", un projet soutenu par ITALMOPA (l'Association Italienne des Meuniers) et cofinancé par la Commission Européenne, qui vise à promouvoir l'exportation de farines et semoules biologiques vers le Canada. Découvrez deux recettes saines et équilibrées, idéales pour combler une petite faim : des mini-cakes aux amandes et des crackers au parmesan.

Mini-cakes aux amandes Crackers au parmesan (PRNewsfoto/PURE FLOUR FROM EUROPE)

Mini-cakes aux amandes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour dix mini-cakes

150 g de farine italienne type '00'

50 g de semoule de blé dur remoulue

3 œufs

150 g de sucre

50 g d'amandes finement hachées

150 g de yaourt nature

50 g de beurre

1 sachet de levure chimique

amandes effilées

perles de sucre

sucre glace

Dans un bol, battez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez ensuite le yaourt et le beurre à température ambiante, mélangez, puis incorporez la farine tamisée, la levure, la semoule et les amandes. Remuez le mélange pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Répartissez-le dans 10 moules à cake individuels préalablement beurrés et farinés. Saupoudrez de perles de sucre et d'amandes effilées. Faites cuire à 180°C pendant environ 20 minutes et saupoudrez généreusement de sucre glace une fois les mini-cakes refroidis.

Crackers au parmesan

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 30 crackers

300 g de farine italienne type '00'

60 g de parmesan râpé (50 g pour la pâte et 10 g pour saupoudrer)

5 g de sel fin

145 ml d'eau

60 g d'huile d'olive extra vierge

1 jaune d'œuf

Dans un bol, mélangez la farine avec le parmesan et le sel. Ajoutez l'huile d'olive et l'eau. Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Étalez ensuite la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou d'une machine à pâtes, et découpez des crackers de la taille souhaitée avec une roulette à pâtisserie (6x8 cm recommandés). Piquez la surface avec une fourchette, badigeonnez légèrement avec le jaune d'œuf mélangé à une cuillère à soupe d'eau (cela évitera aux crackers de trop brunir), et saupoudrez le reste du parmesan. Faites cuire à 180°C pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Pour plus de recettes : https://pureflourfromeurope.eu

Suivez-nous sur :

FB : https://www.facebook.com/pureflourfromeuropeCA

IG : https://www.instagram.com/pureflourfromeuropeca/

YT : https://www.youtube.com/channel/UCLMNq8nJOu2b8GH0KodKpEA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186800/5088622/Logo_POS_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585947/Mini_almond_pound_cakes.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585948/Parmesan_crackers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186803/5088625/footer_nologhi_oriz_POS_USA_CA_Logo.jpg

SOURCE PURE FLOUR FROM EUROPE

Contact médias : [email protected]