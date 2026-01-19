Plusieurs cliniques à travers le Canada organisent des cliniques éphémères

afin d'offrir des dépistages du cancer du col de l'utérus en janvier,

dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la santé du col utérin

TORONTO, le 19 janv. 2026 /CNW/ - L'incidence de cancers du col de l'utérus est à nouveau en hausse au Canada, et la meilleure prévention demeure de rappeler et d'encourager le dépistage. C'est pourquoi, à l'occasion du mois de la sensibilisation à la santé du col de l'utérus, des cliniques de partout au pays s'unissent pour lutter contre le cancer du col utérin en organisant des cliniques éphémères de dépistage du cancer du col de l'utérus pour que toutes les femmes et les personnes ayant un col de l'utérus âgées de 25 à 69 ans puissent bénéficier du dépistage qu'elles méritent.

Des cliniques éphémères pour faciliter l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus, à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la santé du col utérin (Groupe CNW/VPH Action Globale)

Pour plusieurs, il peut être difficile de trouver le temps de passer un dépistage du cancer du col de l'utérus. Les cliniques éphémères de dépistage contribuent à améliorer l'accès et offrent un moment dédié aux personnes qui ont besoin de ces dépistages importants, mais qui n'ont pas de professionnel de la santé attitré ou n'ont pas le temps d'accorder la priorité à leur santé.

Certaines souches de VPH sont la principale cause du cancer du col de l'utérus, et 4 personnes sur 5 en sont porteuses à un moment ou à un autre de leur vie. Obtenir un dépistage par test Pap ou VPH aide à la prévention et à la détection précoce du cancer du col de l'utérus.

« La Clinique Azur est très heureuse de s'impliquer dans les soins de la communauté, en particulier dans la santé des femmes, déclare Dr. Laurent Vanier, M.D., médecin de famille, responsable et co-propriétaire de la Clinique Azur. Nous estimons essentiel de leur offrir un accès à un dépistage simple, qui peut leur sauver la vie en prévenant le cancer du col de l'utérus. »

Des cliniques participantes en Alberta, en Ontario et au Québec organisent des cliniques éphémères de dépistage, en partenariat avec VPH Action Globale, la Coalition pour la santé des femmes, la Société d'oncologie gynécologique du Canada, la Société canadienne des colposcopistes et Hologic Inc.

CITATIONS DES PARTENAIRES :

« Nous disposons des outils nécessaires pour éliminer le cancer du col de l'utérus. En élargissant l'accès au dépistage du cancer du col de l'utérus causé par le VPH, en garantissant un soutien solide à chaque étape des soins et en informant les femmes pour leur permettre de bénéficier du dépistage, nous nous rapprochons d'un avenir sans cancer du col de l'utérus. »

Amelie Mcfadyen, directrice générale de VPH Action Globale

« L'amélioration de l'accès au dépistage du cancer du col de l'utérus au Canada est essentielle pour que tout le monde puisse faire l'objet d'une détection précoce et prévenir le cancer du col de l'utérus. »

Cidalia Sluce, directrice nationale, Société d'oncologie gynécologique du Canada

« Nous avons la possibilité d'éradiquer le cancer du col de l'utérus en nous concentrant sur le dépistage et le suivi du VPH. Nous devons sensibiliser les gens et travailler avec divers professionnels de la santé pour sensibiliser les femmes là où elles se trouvent. »

Carmen Wyton, directrice générale de la Coalition pour la santé des femmes

« De nombreuses femmes ne reçoivent pas les soins qu'elles méritent et, en tant qu'innovateurs de premier plan dans le domaine de la santé des femmes, nous sommes animés par le désir de changer cela. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires et des cliniques de partout au Canada pour offrir ce programme aux femmes et aux personnes ayant un col de l'utérus, afin d'améliorer l'accès aux dépistages nécessaires qui peuvent prévenir le cancer du col de l'utérus. »

Sheron Brosseau, responsable marketing, Hologic, Inc

SOURCE VPH Action Globale

CONTACTS MÉDIAS : Anglais : Michelle Jamieson, [email protected], Français / Québec : Marie-Ève Gélinas, [email protected]