MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Lancée en Ontario grâce à une collaboration entre Renewed Computer Technology (RCT) et Microsoft Canada, l'Engagement des PDGs est soutenu à l'échelle nationale par Ordinateurs pour l'Excellence Canada (CFSC-OPEC). L'initiative rassemble des chefs d'entreprise canadiens autour d'un objectif commun : utiliser la technologie pour favoriser l'inclusion sociale, élargir les opportunités économiques et soutenir la durabilité environnementale.

Au cours des trois dernières années, L'Engagement des PDGs a permis le don de plus de 127 000 actifs informatiques, contribuant à améliorer de façon significative l'accès aux outils numériques pour des Canadiens issus de communautés mal desservies, notamment les personnes à faible revenu, les aînés, les communautés autochtones, ainsi que les immigrants et les réfugiés. En prolongeant la durée de vie des technologies d'entreprise, l'initiative réduit les déchets électroniques tout en augmentant l'accès à des outils essentiels qui soutiennent l'éducation, l'employabilité et la pleine participation à l'économie numérique.

Un partenariat public-privé en pleine expansion

L'Engagement des PDGs rassemble une coalition diversifiée d'entreprises canadiennes issues de secteurs clés de l'économie, démontrant un leadership soutenu et des actions concrètes en faveur de l'inclusion numérique.

Les organisations actuellement engagées dans L'Engagement des PDGs comprennent :

Matt Milton (Microsoft Canada) Rick Davidson (AECON), Allan Oberman (Apotex), Nancy Southern (ATCO), Mirko Bibic (Bell), Jean-François Chalifoux (Beneva), Salvatore (Sal) Iacono (Cadillac Fairview), Marc Parent (CAE), David Harney (Canada Life), Ellis Jacob (Cineplex), Calvin MacInnis (Coast Capital Savings), Frédéric Perron (Cogeco), Ryan Lance (ConocoPhillips), Anthony Viel (Deloitte Canada),Denis Dubois (Desjardins), Chadwick Westlake (EQ Bank), Justine Hendricks (Farm Credit Canada), Kevin Parkes (Finning Canada), Audrey St-Onge Satvir Jatana (Lallemand Inc.), Satvir Jatana (Manitoba Public Insurance), Phil Witherington (Manulife), Jean-Louis Servranckx (MNP), Angela Sahi (Morguard), Sudhir Chaturvedi (NTT DATA), Ken Seitz (Nutrien), James McGourlay (OpenText), Jason Tuffs (RAVL), Colin Osborne (Samuel & Son), Kevin David Strain (Sun Life), Raymond Chun (TD Bank), Darren Entwistle (TELUS), Pino Pucci (Tolko Industires), Annick Guérard (Transat A.T. Inc.)

« Il est formidable de voir des chefs de direction canadiens se mobiliser et faire ce qui est juste pour l'environnement et pour notre société, » explique Ron Duerksen, chef de la direction de CFSC-OPEC. « Les actifs informatiques usagés de leurs entreprises évitent l'enfouissement, sont remis à neuf dans nos centres provinciaux et redistribués aux personnes les plus exclues de l'économie numérique. »

Les appareils recueillis dans le cadre de l'Engagement des PDGs sont reconditionnés de façon professionnelle et redistribués par l'entremise du programme Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+), financé par le gouvernement du Canada et déployé à l'échelle nationale grâce à un réseau d'organismes provinciaux à but non lucratif. Ce modèle collaboratif soutient des étudiants, des familles à faible revenu, des aînés et des organismes communautaires partout au pays.

« Nous sommes fiers de jouer le rôle de partenaire rassembleur pour l'Engagement du PDG, réunissant des leaders de divers secteurs canadiens afin d'accélérer les initiatives qui favorisent un meilleur accès à la technologie, à l'éducation et aux opportunités, » a déclaré Matt Milton, président de Microsoft Canada. « Ensemble, avec nos partenaires, nous pouvons renforcer nos communautés, soutenir une économie numérique plus durable et contribuer à ce que chaque personne au Canada ait les outils nécessaires pour s'épanouir. »

« La durabilité environnementale et la philanthropie ciblée sont deux piliers fondamentaux du programme de responsabilité sociale Communities Forward de MNP. Collaborer avec des organisations comme Ordinateurs pour les écoles nous permet de contribuer à la croissance de la prochaine génération d'entrepreneurs et d'innovateurs canadiens, tout en répondant au défi croissant des déchets électroniques à l'échelle locale. Je suis fier de savoir que ces appareils auront une seconde vie et que l'un d'eux pourrait être utilisé par le prochain grand leader d'entreprise au Canada. »

-- Jason Tuffs, chef de la direction, MNP

Un rassemblement de haut niveau pour renforcer l'impact collectif

Dans la continuité de cet élan, CFSC-OPEC et Microsoft Canada organiseront le 22 avril 2026 un événement de haut niveau, réunissant des chefs de direction et des chefs de l'information de grandes entreprises canadiennes participant au À l'Engagement des PDGs, ainsi que des représentants gouvernementaux et des décideurs engagés dans l'avancement de l'inclusion numérique au Canada. Cet événement offrira un espace d'échange entre pairs, de partage de pratiques exemplaires en matière de durabilité et de responsabilité sociale, et d'accélération de l'impact collectif à l'échelle nationale.

Cette rencontre marquera un nouveau chapitre dans l'évolution de l'Engagement des PDGs et réaffirmera une conviction commune à ses partenaires :

la technologie doit être une force d'inclusion.

Pour en savoir plus ou joindre L'Engagement des PDGs, visitez ceopledge.ca

À propos de Computers for Success Canada | Ordinateurs pour l'Excellence - Canada (CFSC-OPEC)

Computers for Success Canada | Ordinateurs pour l'Excellence - Canada (CFSC-OPEC) est un organisme national à but non lucratif qui œuvre à promouvoir l'inclusion numérique et la durabilité environnementale en prolongeant la durée de vie des technologies. En collaboration avec le programme fédéral Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+), CFSC-OPEC soutient un accès équitable aux outils numériques partout au Canada.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+)

Ordinateurs pour les écoles Plus (OPE+) est un programme national fondé sur des partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral, des entreprises privées et des particuliers. Les appareils sont redistribués à des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des personnes admissibles à faible revenu. Le programme est financé par le gouvernement du Canada par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE).

Les journalistes sont invités à assister à l'événement CEO/CIO du 22 avril à Toronto, sous réserve d'inscription préalable.

SOURCE Computers for Success Canada

Pour plus d'informations : Contact médias, Grace Ngingi, [email protected]