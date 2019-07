Des chefs cuisiniers de partout au Canada s'unissent pour les Jeux autochtones Inter-Bandes

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Lorsque 1 108 jeunes Autochtones de partout au Québec et du Labrador participeront aux Jeux autochtones Inter-Bandes à Sept-Îles, cette semaine, Sodexo alimentera les jeunes athlètes, les bénévoles et les employés pendant les 10 jours de compétition.

Sodexo a mobilisé une équipe de 40 personnes dévouées provenant des collectivités à travers le pays, y compris des membres de la communauté autochtone d'Uashat Mak Mani-Utenam dans le nord-est du Québec.

« Les jeux Inter-Bandes nous donne l'occasion de rassembler des personnes de talents issues d'horizons différents. Nous avons des gestionnaires culinaires chevronnés de presque toutes les provinces, qui travaillent aux côtés des nouvelles recrues provenant de partout au Québec », explique Pierre-Henry Arsapin, directeur de district pour Sodexo.

La planification et la préparation des aliments et des repas requièrent une logistique digne d'une médaille d'or. Nous avons transporté deux cuisines mobiles par camion. Faisant un total de 1 202 kilomètres de Toronto à Sept-Îles. Nous avons commandé et transporté de grandes quantités de nourriture, y compris : 200 kilos d'œufs, 12 000 litres de yogourt et 24 000 litres de jus. La quantité de fromage à elle seule (6 500 kilogrammes) pèse l'équivalent d'un éléphant adulte.

Les Innus adolescents de 9 à 17 ans se réuniront du 5 au 14 juillet en participant à 25 événements dans le nord-est du Québec, sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent. Organisés par la communauté Uashat Mak Mani-Utenam, les jeux se veulent une célébration unique de sports, de culture et d'amitié. Vous trouverez plus d'informations sur les Jeux autochtones Inter-Bandes à www.jaib.ca.

En plus de soutenir les sports et l'athlétisme, Sodexo nourrit également les entreprises et l'entrepreneuriat autochtone, en collaboration avec 89 fournisseurs et 23 communautés autochtones. Sodexo est membre de parrainage du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA) et est un défenseur de l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

Sodexo au Canada

Sodexo propose des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 185 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. On a d'ailleurs reconnu l'entreprise comme meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

13 000 employés

100+ services

185+ clients

220+ sites

