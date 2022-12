SHERBROOKE, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de faire face aux défis du marché de l'alimentation, la Coop Alentour annonce des changements organisationnels pour assurer la pérennité de la coopérative alimentaire enracinée à Sherbrooke depuis plus de 40 ans.

Les activités de vente au détail se centraliseront au magasin de la rue Jean-Paul-Perrault. Les clients continueront d'y retrouver les produits vendus par La Grande Ruche, qui fermera ses portes dans les prochaines semaines. La Coop Alentour met également fin à ses activités de distribution et à sa marque privée Artisan Tradition. Ainsi, les installations et les actifs du centre de distribution de Sherbrooke sont en vente.

Avec plus de 2000 produits naturels et biologiques, le centre de distribution de la Coop Alentour était un maillon important de la sécurité alimentaire du Québec. Sa fermeture fragilise la distribution alimentaire puisque le marché est présentement contrôlé par une poignée de grandes bannières et de distributeurs nationaux.

La Coop Alentour s'est donné les moyens de prendre les meilleures décisions pour sécuriser son futur. Pour ce faire, elle a fait appel aux services de la société Raymond Chabot Grant Thornton, notamment spécialisée en plans de restructuration opérationnelle et financière, permettant d'assurer la survie et la relance de l'entreprise.

L'objectif unique est d'assurer la continuité des activités de la Coop Alentour, une épicerie grandement appréciée de la population de Sherbrooke. Naturellement, ces décisions ont un impact important sur de nombreux salariés, qui sont au cœur même de la mission de la coopérative. Tous les employés seront accompagnés dans cette période transitoire de leur vie professionnelle.

Citations

« Nous avons exploré plusieurs scénarios pour assurer le maintien de l'ensemble des activités et continuer de bien servir nos clients. Les décisions ont été difficiles à prendre. Nous tenons à remercier nos employés, clients et fournisseurs pour leur confiance et leur engagement. »

- Jean Hogue, directeur général de la Coop Alentour.

« Notre unique objectif est de sécuriser hors de tout doute le futur de l'entreprise et sa mission sociale. Vous savez, le choix de votre épicerie peut sembler banal, mais ce n'est pas le cas! Opter pour la Coop Alentour, c'est opter pour une coopérative alimentaire d'ici, une entreprise établie à Sherbrooke qui sert une mission sociale quotidienne. »

- Guy Parenteau, président du conseil d'administration de la Coop Alentour.

À propos de la Coop Alentour

Depuis plus de 40 ans, la Coop Alentour a comme mission d'offrir et de promouvoir des produits d'alimentation naturels et biologiques de qualité au bénéfice de ses membres. La coopérative alimentaire enracinée à Sherbrooke est toujours à la recherche des meilleurs produits naturels et biologiques, pour le plus grand bénéfice de ses clients. Un large éventail de produits naturels, certifiés biologiques, sans gluten, sans allergènes, équitables et sans OGM sont offerts en épicerie. Consultez le site Web.

SOURCE Coop Alentour

Renseignements: Arianne L. Fortin, coordonnatrice communication et marketing, 819 562-3443 poste 186, 819 993-5324, [email protected]