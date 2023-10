La Semaine de l'innovation AgeTech présente les dernières recherches et innovations avec plus de 40 démonstrations et expositions

TORONTO, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Des esprits novateurs et des experts du secteur de la technologie et du vieillissement du Canada et du monde entier se réunissent à Toronto afin de se concentrer sur des solutions technologiques de vieillissement en santé et pour voir les plus récentes innovations en action.

D'ici 2035, on s'attend à ce que le Canada soit un pays « supervieillissant » avec un Canadien sur quatre âgé de plus de 65 ans. Le nombre de Canadiens âgés de 85 ans et plus a plus que doublé depuis 2001 et devrait tripler d'ici 2046.

La Semaine de l’innovation AgeTech comprendra des groupes de discussion publics organisés, des ateliers, des occasions de réseautage et des conversations catalysantes qui relient les gens et créent le changement. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

Cette année, la Semaine de l'innovation AgeTech sera le premier événement consacré à la technologie et à l'innovation dans le domaine du vieillissement et des soins. Organisée par AGE-WELL, le réseau canadien de la technologie et du vieillissement, cette semaine d'activités en personne aura lieu du 23 au 27 octobre 2023 au Hilton de Toronto. Des systèmes de maison intelligente aux dispositifs portables en passant par les applications de rappel, tout est là.

« Le vieillissement de la population est une réalisation majeure. Le défi consiste à aider les gens à vivre chez eux et dans leur collectivité le plus longtemps possible, tout en demeurant en santé, actifs et autonomes. La technologie offre une occasion sans précédent d'y arriver, tout en soutenant les aidants naturels et en allégeant les pressions sur notre système de santé », déclare Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL. En 2022, M. Mihailidis a été reconnu comme l'un des leaders du Healthy Ageing 50 qui travaillent à faire du monde un meilleur endroit où vieillir.

« En tant que réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, AGE-WELL est ravi d'organiser la Semaine de l'innovation AgeTech, qui met en valeur la recherche et l'innovation de pointe, les technologies nouvelles et émergentes, les perspectives internationales et les discussions sur la lutte contre l'âgisme, la création de technologies accessibles, la mobilisation des utilisateurs finaux - et bien plus encore. »

La Semaine de l'innovation AgeTech réunit des intervenants de la recherche, des acteurs de l'industrie, des agences gouvernementales, des organismes communautaires, des personnes âgées, des aidants naturels, de futurs chefs de file et d'autres personnes déterminées à améliorer la vie grâce à la technologie. Pour vous inscrire à la Semaine de l'innovation AgeTech, visitez : https://agetechinnovationweek.com/fr/accueil/

Les cinq jours d'activités s'articuleront autour de deux événements phares passionnants : la Conférence annuelle d'AGE-WELL présentant les dernières recherches et innovations ainsi que des discussions sur les enjeux actuels par des esprits novateurs mondiaux; et le premier forum annuel envisAGE, organisé conjointement avec MEDTEQ+, qui met en valeur l'innovation des entreprises en démarrage.

La semaine comprend :

22 démonstrations et 24 expositions , incluant une cuisinière intelligente et d'autres capteurs de maison, des systèmes qui relient les gens, des vêtements pour prévoir et détecter les chutes, des robots compagnons et même une semelle intelligente. Une équipe demandera aux participants à la conférence de jouer et d'aider à former un « jeu sérieux » conçu pour surveiller la santé cognitive.

et , incluant une cuisinière intelligente et d'autres capteurs de maison, des systèmes qui relient les gens, des vêtements pour prévoir et détecter les chutes, des robots compagnons et même une semelle intelligente. Une équipe demandera aux participants à la conférence de jouer et d'aider à former un « jeu sérieux » conçu pour surveiller la santé cognitive. Quelque 90 conférenciers, plus de 40 présentations de recherche et 120 affiches de recherche, abordant des questions urgentes, comme prendre soin des aidants naturels et atténuer l'isolement social, et la façon dont la technologie peut aider. Un présentateur partagera les résultats d'une étude récente qui démontre les avantages des lecteurs électroniques Kobo pour atténuer l'apathie et améliorer le bien-être des personnages âgées vivant de façon autonome dans la collectivité et dans les maisons de soins de longue durée du Nord de la Colombie-Britannique.

Keren Etkin, autrice de The AgeTech Revolution et fondatrice du site Web The Gerontechnologist.com, prononcera le discours de lancement sur l'écosystème mondial du secteur de la technologie et du vieillissement en 2023 et au-delà. Nommée l'une des personnes les plus influentes dans le secteur du vieillissement par Next Avenue, Mme Etkin a déjà travaillé comme « dresseuse de robot » et gérontologue à Intuition Robotics, l'entreprise en démarrage d'ElliQ où le premier robot social au monde a été conçu avec les personnes âgées et pour celles-ci.

Tracey Gendron, autrice de Ageism Unmasked : Exploring Age Bias and How to End It, prononcera un discours pour mettre un frein à l'âgisme. Gérontologue de renommée internationale, Mme Gendron est présidente du département de gérontologie de la Virginia Commonwealth University et directrice du Virginia Center on Aging.

Christina Harrington, conférencière principale, parlera de la conception de technologies inclusives. Conceptrice et chercheuse qualitative qui travaille à l'intersection de la conception d'interactions, de la santé et de l'équité raciale, Mme Harrington est professeure adjointe au Human-Computer Interaction Institute et directrice du Equity and Health Innovations Design Research Lab à la Carnegie Mellon University.

La semaine comprend une visite virtuelle nationale AgeTech pour les personnes âgées et les aidants naturels, un symposium spécial de Vieillir en santé Canada (organisé conjointement avec le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées), des séances commanditées et l'assemblée annuelle d'EPIC-AT pour les membres d'une nouvelle plateforme de formation pour les futurs chefs de file en solutions de santé numérique destinées aux personnes âgées ayant des besoins de santé complexes. Détails

Pour vous inscrire à la Semaine de l'innovation AgeTech, visitez : https://agetechinnovationweek.com/fr/accueil/. Vous pouvez assister à tous les événements de la semaine ou choisir des événements en particulier.

Les commanditaires de la Semaine de l'innovation AgeTech sont la Faculté des sciences appliquées et du génie de l'Université de Toronto, l'Institut ontarien du cerveau, le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, VHA Home HealthCare (commanditaire or), le Conseil national de recherches du Canada; Osler (commanditaire argent), Bereskin & Parr, le KITE Research Institute du Réseau universitaire de santé (RUS) et l'Ontario Bioscience Innovation Organization (commanditaire bronze). Les partenaires promotionnels sont CanAge et YouAreUNLTD.

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

SOURCE Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE)

Renseignements: [email protected]