QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Jour de la Terre, QSL tient à souligner l'initiative de ses employés d'éliminer complètement le recours aux bouteilles d'eau à usage unique de tous ses terminaux. Cette démarche lancée il y a un an déjà, et pourtant bien simple à première vue, a nécessité une importante gestion du changement et une bonne dose d'audace, mais représente aujourd'hui plus de 500 000 bouteilles d'eau à usage unique par année qui ne sont pas consommées.

« Chez QSL, le respect de l'environnement est une valeur fondamentale et chaque geste compte pour réduire notre empreinte environnementale. L'initiative est venue du terrain, nos gens voulaient faire leur part et en ont saisi l'équipe environnementale qui, après s'être inspirée des meilleures pratiques, a dû innover pour développer une solution sur mesure, à l'épreuve des défis qu'impose Mère nature quand on travaille à l'extérieur », affirme Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut savoir que le métier de débardeur peut être particulièrement éprouvant physiquement. Les travailleurs passent de longues heures sur les quais, exposés aux éléments, ou encore dans les cales où la ventilation est souvent déficiente. Il est donc essentiel de bien s'hydrater. Auparavant, les débardeurs de QSL le faisaient en ayant toujours sur eux plusieurs bouteilles d'eau en plastique qui finissaient chaudes, à moitié consommées ou tout simplement abandonnées.

Afin de passer de la bouteille de plastique jetable à la bouteille réutilisable, QSL a non seulement testé différentes bouteilles réutilisables, mais s'est assurée d'installer plusieurs points d'eau fraîche pour approvisionner les employés peu importe l'endroit où ils se trouvent. « Nous sommes les premiers à l'avoir fait dans l'industrie, explique Ianie Thomassin, directrice Environnement et Système de gestion SSSE. Nous avons donc développé notre propre recette, trouvé des solutions maison, autant pour l'accès à l'eau que pour les contenants que l'on a fournis à nos employés. Plus important encore, nous avons pu compter sur l'appui et l'enthousiasme de l'ensemble de nos employés pour briser une habitude et développer de nouveaux réflexes. La réponse a été si positive que l'initiative sera étendue à l'ensemble des terminaux afin d'éliminer totalement les bouteilles de plastique d'ici 2022 . »

QSL estime qu'au cours des 10 prochaines années, pour l'ensemble de ses terminaux, ce sont 5 millions de bouteilles en plastique à usage unique qui n'auront pas été consommées. Comme quoi les idées les plus simples peuvent donner des résultats spectaculaires.

Rappelons que QSL détient la certification Alliance verte, un rigoureux programme de certification environnementale pour l'industrie maritime nord-américaine, pour l'ensemble de ses terminaux partout au pays et dans ses installations aux États-Unis.

« Nous sommes très fiers d'améliorer sans cesse nos façons de faire et avons la ferme intention de demeurer un leader au sein de notre industrie et un citoyen corporatif exemplaire », conclut Robert Bellisle.

À propos de QSL

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices en portant une attention soignée à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles elle opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2 000 employés et des activités qui se déploient dans plus de 50 ports et terminaux répartis au Canada et aux États-Unis. Elle figure au palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada, ainsi qu'à celui des Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada.

