Des Canadiens demandent au gouvernement de comprendre la logique quant au vapotage

Le temps est venu de comprendre la logique de la réduction des méfaits, selon les fumeurs et les vapoteurs

TORONTO, le 28 août 2019 /CNW/ - Les fumeurs et les vapoteurs adultes sont mécontents de la façon dont les organismes de réglementation canadiens limitent l'accès à l'information sur les produits de vapotage, et souhaitent se faire entendre auprès de leurs représentants gouvernementaux. Comprendre la logique est une campagne d'envoi de lettres lancée par l'entreprise de produits de vapotage JTI Canada Tech Inc., dans le cadre de laquelle des citoyens de partout au Canada demandent à leurs députés de comprendre la logique du vapotage en permettant aux fumeurs adultes de faire des choix éclairés.

À l'heure actuelle, au Canada, il est interdit de comparer les produits de vapotage aux cigarettes, et les entreprises de vapotage n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sur le fait que leurs produits représentent un risque potentiellement réduit pour la santé. Selon le consensus scientifique émergent, le vapotage peut potentiellement réduire les risques auxquels sont exposés les fumeurs adultes. En Angleterre, les autorités de santé publique estiment que le vapotage équivaut à une réduction des produits chimiques de 95 pour cent par rapport au tabagisme.

De tels renseignements pourraient aider les fumeurs adultes à faire des choix éclairés, et c'est pourquoi le gouvernement du Royaume-Uni diffuse activement des données scientifiques sur le vapotage. Toutefois, au Canada, la logique derrière le vapotage est dissimulée par les autorités.

Les mineurs ne doivent pas utiliser les produits de vapotage, point. Mais cacher les faits ne contribue aucunement à la diminution du vapotage chez les mineurs. Les vapoteurs adultes appuient des mesures comme les mises en garde sur les produits et l'interdiction de toutes saveurs, images et stratégies de marketing attrayantes pour les jeunes. Alors que nous continuons de déterminer les meilleures façons de garder ces nouveaux produits hors de la portée des jeunes, nous devons également nous assurer d'offrir aux fumeurs adultes des renseignements qui leur permettront de faire des choix éclairés.

Selon le site Web de Santé Canada, « remplacer complètement vos cigarettes par un produit de vapotage réduira votre exposition aux produits chimiques nocifs », et « le vapotage est moins nocif que le tabagisme ». Cependant, le gouvernement canadien ne permet pas aux entreprises de vapotage de donner cette même information aux fumeurs.

Par l'entremise du site Web seethelogic.ca, les Canadiens demandent à leurs députés fédéraux de comprendre la logique. Le vapotage est différent du tabagisme. Le vapotage constitue une option à risque potentiellement réduit, et les millions de fumeurs canadiens méritent de connaître la vérité.

Le site seethelogic.ca est hébergé par JTI Canada Tech Inc., qui vend Logic Compact au Canada.

JTI Canada Tech Inc. fait partie du Groupe de sociétés Japan Tobacco, l'un des principaux fabricants de produits du tabac au monde et un acteur important sur le marché de la cigarette électronique. JTI, dont le siège social est situé à Genève, en Suisse, est présente dans plus de 130 pays et emploie près de 40 000 personnes dans le monde. Pour en savoir plus, visitez les sites logicvapes.ca ou jti.com.

