Des cambrioleurs ratés, une réunion familiale chaotique et des lutins super grands : les films des Fêtes les plus populaires auprès des Canadiens sont Maman, j'ai raté l'avion, Le sapin a des boules et Le lutin

Le dernier sondage de Cineplex révèle que les films des Fêtes sont une tradition

très appréciée des Canadiens

Et, les films les plus attendus de la saison des Fêtes 2022 et la décision des Canadiens

sur Piège de cristal… Film des Fêtes ou pas?

TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - (TSX : CGX) - Alors que le froid envahit le pays, les Canadiens s'installent confortablement et se mettent dans l'esprit des Fêtes - notamment en regardant des films des Fêtes -, une tradition bien ancrée chez eux. Selon un nouveau sondagei réalisé par Cineplex, la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada et experte en matière de tendances et d'habitudes de fréquentation des salles de cinéma, plus des deux tiers des Canadiens (67 %) regardent des films pendant le temps des Fêtes. Le sondage révèle également que 72 % des Canadiens ont déjà vu un film au cinéma le jour de Noël, et que 70 % en ont vu un le jour de l'An.

Le sondage a également permis de trancher une fois pour toutes l'éternel débat : Piège de cristal est-il un film des Fêtes? Il semblerait que non, puisque seulement un tiers des Canadiens (36 %) considèrent John McClane comme un héros des Fêtes!

Les films de Noël les plus appréciés des Canadiens sont le classique rempli de nostalgie Maman, j'ai raté l'avion, la comédie désopilante Le sapin a des boules et la comédie charmante et sentimentale Le lutin. Bien qu'il y ait des différences régionales parmi les trois films des Fêtes les plus appréciés des Canadiens, Maman, j'ai raté l'avion arrive en tête de liste dans toutes les provinces du Canada!



Premier film des Fêtes préféré Deuxième film des Fêtes préféré Troisième film des Fêtes préféré Colombie-Britannique ÉGALITÉ : Maman, j'ai raté l'avion, Le lutin, Un conte de Noël Alberta Maman, j'ai raté l'avion Le lutin Le grincheux Saskatchewan Maman, j'ai raté l'avion Le grincheux Le sapin a des boules Manitoba Maman, j'ai raté l'avion Le sapin a des boules Une histoire de Noël Ontario Maman, j'ai raté l'avion ÉGALITÉ : Le sapin a des boules, Le lutin Québec Maman, j'ai raté l'avion Le miracle de la 34e rue Le sapin a des boules Nouveau-Brunswick Maman, j'ai raté l'avion Le lutin Boréal Express Nouvelle-Écosse Maman, j'ai raté l'avion ÉGALITÉ : Le sapin a des boules, Le grincheux

La magie du cinéma occupe une place particulière dans les traditions des Fêtes des Canadiens. En cette période des Fêtes, les passionnés de cinéma peuvent s'attendre à une programmation de films formidable dans leur cinéma local. Les films que les Canadiens ont le plus hâte de voir au cinéma sont Avatar : La voie de l'eau et Panthère noire : Longue vie au Wakanda, suivi des films Le chat potté : Le dernier vœu et I Wanna Dance with Somebody. Ceux qui souhaitent s'installer confortablement avec une tasse de chocolat chaud et regarder un film festif à la maison trouveront également une sélection de classiques des Fêtes sur la Boutique Cineplex.

Vous êtes toujours à la recherche de ce petit quelque chose pour une personne de votre entourage? La pochette-cadeau des Fêtes Cineplex est le cadeau parfait pour tous ceux qui aiment le cinéma. Les invités reçoivent une pochette-cadeau des Fêtes avec tout achat de 50 $ ou plus de cartes-cadeaux effectué avant le 31 décembre 2022. Cette pochette-cadeau comprend, entre autres, un billet d'entrée et deux maïs éclatés gratuits, ainsi que d'autres surprises festives.

Cineplex propose également une nouvelle option cadeau pour les passionnés de cinéma dans votre vie - une adhésion au programme CinéClub, que l'on peut maintenant offrir en cadeau sur CinéClub.ca. Pour seulement 9,99 $ par mois, les membres reçoivent un billet d'entrée pour adulte sans date d'expiration, la possibilité d'acheter des billets supplémentaires à prix réduit, 20 % de rabais sur les achats aux comptoirs alimentaires, et de nombreux autres avantages et rabais dans les cinémas Cineplex, sur la Boutique Cineplex et dans nos emplacements de divertissement Playdium et The Rec Room.

Ce sont les résultats d'une étude menée par le réseau de panels de consommateurs en ligne du Logit Group, du 16 au 28 novembre 2022. Pour cette étude, un échantillon de 2 000 consommateurs canadiens (âgés de 18 ans et plus) a été interrogé en ligne. Les données ont été pondérées en fonction des données de la population canadienne par région, sexe et âge. La précision des sondages en ligne est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans cette instance, l'intervalle de crédibilité du sondage est de plus ou moins 2,5 %.

