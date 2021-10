Ces changements au système de bourses s'appliquent tant aux bourses du Fond du Forum pour les journalistes indépendants (FFJI) couvrant l'actualité qu'aux bourses Portenier sur les droits de la personne, destinées aux journalistes indépendants qui enquêtent sur les violations des droits de la personne dans le monde, et dont le travail risque de les mettre en danger.

Les candidatures pour ces deux volets seront examinées par un jury permanent, dont la majorité des membres sont indépendants du Forum, des organisations médiatiques canadiennes et des commanditaires.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale, a déclaré: «La pandémie a compliqué le travail de nos partenaires, qui offrent habituellement des formations en sécurité en personne. L'incertitude a également réduit le nombre de candidatures à ces formations. Cela nous a donné l'occasion de réévaluer notre système de bourses et de décider de les offrir sur une base plus flexible, qui convient mieux aux conditions actuelles.

«Cela nous a également donné l'occasion d'élargir notre offre de formations liées à la sécurité, afin de mieux répondre aux besoins des journalistes indépendants. En plus des formations offertes par nos prestataires de cours agréés, nous ajoutons, selon les besoins, celles offertes par nos partenaires de l'Alliance ACOS (A Culture of Safety). Et bien que le Fonds continue de privilégier les formations de type HEFAT, il sera désormais possible de formuler des demandes d'aides à la formation pour d'autres programmes reliés à la sécurité, selon les besoins individuels.»

Une liste de neuf prestataires de formation agréés à travers le monde est disponible sur le site internet du Forum. Un dixième prestataire devrait s'ajouter prochainement, offrant une formation en français au Canada.

Cliff Lonsdale ajoute: «Le quart de nos bourses attribuées depuis 2011 a été remis à des journalistes francophones, et ils ont tous dû suivre des formations en anglais, car aucune n'était offerte en français. Nous espérons pouvoir remédier à cette situation très bientôt.»

Le Forum a également assoupli sa définition de «journaliste indépendant» afin de mieux refléter les modalités selon lesquelles certains de ces journalistes travaillent dorénavant.

Vous trouverez les détails à ce sujet sur notre site internet. Le Forum a également augmenté son budget dédié aux bourses de formations en sécurité afin de refléter ces changements.

Toutes les bourses du Forum ont été, et continueront, d'être remises en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), qui dispose également de son propre système de bourses pour des formations liées à la sécurité.

Le Forum est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion de la santé physique et psychologique des journalistes au Canada et à l'étranger. Il veille également au traitement éthique des personnes impliquées ou affectées par une couverture médiatique.

Les bourses du Fonds du Forum pour les journalistes indépendants (FFJI) sont soutenues par CBC News et Radio-Canada, ainsi que par des dons individuels; les bourses Portenier pour les droits de la personne sont soutenues, notamment, par la documentariste de renommée internationale Giselle Portenier. De son côté, le Forum est soutenu par Globe and Mail, la Commission de la santé mentale du Canada et Cision.

