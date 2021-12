MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la programmation des fêtes d'Espace pour la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan est très heureux de présenter, pour la première fois au Québec, le film Les sondes Voyager : le voyage sans fin, qui a remporté plusieurs prix internationaux. L'équipe du planétarium commentera également en direct le lancement du plus grand télescope spatial au monde, le 22 décembre prochain. Deux grandes aventures majeures dans l'histoire spatiale !

Une mission exceptionnelle

Les sondes Voyager : le voyage sans fin raconte l'histoire passionnante de la mission spatiale la plus remarquable de l'histoire de l'humanité. En 1977, deux sondes spatiales ont été lancées pour explorer les planètes les plus éloignées du Système solaire. Ces vaisseaux spatiaux ont grandement enrichi notre connaissance des mondes lointains. Après quatre décennies, ils explorent désormais l'espace interstellaire, transportant avec eux un message, gravé sur des disques d'or, adressé à toute civilisation extraterrestre. Ces disques, qui comprennent 115 images de la Terre, 12 minutes de sons, des salutations en 55 langues et 90 minutes de musique, se veulent une bouteille à la mer interstellaire. L'agence spatiale américaine (NASA) estime qu'ils pourraient durer plusieurs milliards d'années.

Cette production d'UMA Vision permet au public de survoler Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et leurs lunes comme s'il y était.

Dès le 14 décembre - 7 ans et plus - billetterie

Lancement du télescope spatial James Webb

Le 22 décembre, à 7 h 20 du matin (heure du Québec), une fusée Ariane 5 de l'Agence spatiale européenne décollera de Kourou, en Guyane. À son bord, soigneusement plié et rangé dans la coiffe de la fusée, le plus grand télescope spatial jamais construit au monde : le James Webb.

Sa mission : étudier la formation et l'évolution des premières galaxies. Mieux comprendre la naissance des étoiles et des systèmes protoplanétaires. Étudier les propriétés des planètes (du Système solaire et au-delà) et tenter de détecter des biosignatures.

Sa particularité : avec son miroir de 6,5 mètres de diamètre, le télescope observera dans la lumière infrarouge jusqu'aux confins de l'Univers. Le James Webb sera le premier télescope capable d'observer la lumière des premières galaxies.

sera le premier télescope capable d'observer la lumière des premières galaxies. Sa position : son orbite se fera autour du Soleil et non de la Terre comme le télescope spatial Hubble. Il sera positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre (environ quatre fois la distance Terre-Lune).

Les astronomes, communicateurs et communicatrices scientifiques du planétarium commenteront le décollage en direct sur Facebook le 22 décembre.

À noter : Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, a collaboré étroitement avec l'Université de Montréal au développement d'un des quatre instruments du télescope qui permettront l'étude des atmosphères d'exoplanètes.

Lancement du James Webb - Chronologie

T - décollage T+33 minutes - Déploiement des panneaux solaires T+120 minutes - Déploiement de l'antenne pour les communications T+3 jours - Le James Webb dépasse l'orbite lunaire T+~2 semaines - Le télescope est déployé au complet T+29 jours - Le James Webb est dans sa configuration finale T+6 mois - Il est enfin prêt pour faire de la science !

Dossier de presse et bande-annonce : bit.ly/LesSondesVoyager

À propos du film Les sondes Voyager : le voyage sans fin

La mission des sondes Voyager conjugue science et exploration. Depuis 1977, elles nous fournissent des informations incroyables tout en poursuivant leur chemin vers l'espace interstellaire. Le film, une production de UMA Vision, permet au public de partir sur leurs traces dans une fantastique projection à 360°.

Prix et distinctions :

PS Fulldome Festival 2018. Sélection officielle

Fulldome Festival Brno 2018. Lauréat : Mention honorable

6 th Beijing International Science & Technology Film Festival 2018. Lauréat : Meilleur film de science

Beijing International Science & Technology Film Festival 2018. Lauréat : Meilleur film de science Horsetooth International Film Festival 2019. Prix du public

Beijing International Science & Technology Film Festival 2019. Lauréat : Meilleurs effets spéciaux

Jena Fulldome Festival 209. Sélection meilleur long-métrage

Fulldome Festival Brno 2019. Prix du public

International Festival of Science Visualization 2019. Sélection officielle.

